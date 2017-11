5 conseils pour bien identifier vos besoins à l'achat d'une nouvelle maison

Article commandité

L'achat d'une nouvelle maison permet de s'affranchir d'un loyer qui part dans la poche d'autrui. Comment allez-vous identifier vos besoins les plus importants ?

Un projet complexe à monter

L'achat d'une maison est un projet qui comprend des étapes incontournables, dont certaines sont chronophages :

choix d'un notaire

calcul de sa capacité financière

évaluation de sa capacité d'emprunt

éventuellement choix d'un courtier

visites de différents quartiers

comparaison de différentes maisons

identification d'éventuels défauts

Neuf ou seconde main ?

Préférez-vous le charme des vieilles pierres ou le confort du neuf ? Projetez-vous dans l'avenir afin de comprendre si vous serez mieux installés dans une maison usagée ou dans un quartier nouvellement construit...

Pensez aussi qu'à l'achat d'une maison neuve vous aurez le choix des options (piscine, planchers, armoires, revêtements, couleurs, agencement de cuisine, etc.).

Au chapitre des finances, le prix d'une maison neuve sera généralement plus élevé à surface égale, tout comme les frais d'entretien d'une maison usagée.

Visez le financement qui vous convient

Les offres sont abondantes et il est tentant de se lancer tête baissée dans un projet d'emprunt et d'achat. Mais n'hésitez pas à bien y réfléchir et sentez-vous prêt à reporter ce projet s'il était trop ambitieux.

Les récentes lois en matière de protection des consommateurs visent à empêcher un acheteur imprudent de se lancer dans un projet qui le dépasse. C'est pourquoi il est désormais obligatoire d'évaluer votre capacité d'emprunt avant un prêt hypothécaire.

Trouver le financement qui vous convient consiste donc aussi à prévoir une éventuelle hausse des taux d'intérêt et votre capacité à l'absorber sans risque de perdre votre bien.

Choisissez un environnement privilégié

Une fois votre capacité financière bien définie, vous aurez besoin de sélectionner le lieu idéal où vous établir pour de bon.

Investir dans une unifamiliale est très souvent le projet de toute une vie. Il est important de choisir un cadre des plus agréables dans lequel vous verrez grandir vos enfants et peut-être petits-enfants.

Que dire par exemple d'un parc qui ceinture un lac naturel, parcouru d’une piste cyclable et situé près des terrains de golf de la région et non loin de la rivière des Mille-Îles ? C'est le cas d' un projet intéressant de construction de maisons neuves à vendre à Terrebonne .

Protégez votre investissement

L'étape finale consistera à planifier soigneusement l'entretien régulier et les réparations de votre bien immobilier. Le budget pour y parvenir devra être soigneusement étudié car c'est un besoin essentiel afin de vous assurer que votre investissement ne perde pas de valeur dans le temps.