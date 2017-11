Où manger de la bonne viande à Montréal ? Nos restaurants préférés !

Article commandité

Montréal affirme toujours plus haut son statut international de grande capitale de la gastronomie, avec un choix toujours très riche de cuisines. Mais où aller lorsqu'on aime vraiment la viande ?

Des bijoux en vitrine et dans l'estomac

Sur Notre-Dame Ouest, la boucherie Grinder fait parler d'elle pour la présentation de ses viandes, mais aussi pour leur extrême qualité.

Il est possible de déguster ces gemmes crues ou cuites, exposées comme des bijoux en vitrine, dans la salle adjacente « Grinder, viandes & vins » à l'ambiance urbaine.

Authentique et raffiné

Si vous avez envie de réserver une table dans un restaurant où manger de la bonne viande à Montréal et tout à la fois saisir l'opportunité d'un Cigar Lounge après le repas, le Rib'N Reef mise sur des qualités appréciées depuis 1960.

Ici l'ambiance est aussi authentique que la table est confortable. Il suffit de se laisser guider par un accueil aux petits soins jusqu'aux larges banquettes en cuir. Puis, l'étonnante variété de la carte des vins accompagnera la haute qualité de la viande d'un véritable Steak House.

De la viande bio à Montréal ?

Trouver un restaurant certifié 100 % bio à Montréal est un vrai défi. Particulièrement lorsqu'on aime la viande, le manque de fournisseurs et la montagne de paperasse à laquelle doit s'attaquer l'établissement sont de gros obstacles.

On en a tout de même trouvé un qui vaut le détour et qui ne soit pas végétalien ! Déjà connu pour ses brunchs de fin de semaine, « La Récolte » propose une cuisine de saison, locale, responsable et délectable dans la rue Bélanger, en plein centre de l'Île. Il est maintenant aussi ouvert le soir du mercredi au samedi.

Une expérience culinaire exceptionnelle

Ses arguments sont nombreux, mais il vous faudra y mettre le prix. Entièrement rénové, le « Laurie Raphaël » propose un accueil royal, une ambiance feutrée et, en bref, une expérience culinaire inoubliable à la fois visuelle et gustative.

Situé dans le quartier du Vieux-Port, le restaurant de l'hôtel « Le Germain » s'adresse aux passionnés de gastronomie qui ont les poches profondes...

Rapide, généreux et pas cher

Souvent bondé et bruyant, aux allures de restauration rapide, le restaurant portugais « Ma poule mouillée » ne cesse pourtant de recueillir les faveurs des Montréalais comme des touristes.

Si le cadre vous importe peu, c'est l'un des meilleurs établissements fusion, capable à la fois de servir le poulet comme au Portugal et la poutine (presque) comme à « La Banquise » (qui est juste en face dans Rachel Est).