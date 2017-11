Article commandité

Vous passez près d’un tiers de votre temps dans votre lit ! Il est donc essentiel qu’il soit aussi confortable et ergonomique que possible, tant pour votre bien-être que pour votre santé. Appliquez donc nos 3 conseils pour choisir efficacement la literie dont vous avez besoin !

Un matelas adapté à votre morphologie

Pour commencer, l’élément le plus important de la literie est certainement le matelas. Il va grandement impacter votre confort et votre positionnement pendant que vous dormirez. Optez donc pour le confort ultime d'un matelas de qualité supérieure.

Afin de choisir le matelas qui vous conviendra le mieux, vous devez tenir de certains critères liés à votre morphologie :

Votre corpulence influencera le choix de la largeur du matelas.

De même, votre taille va impacter la longueur du matelas. Si vous êtes particulièrement grand, mieux vaut sélectionner un matelas assez long (80po plutôt que 75).

De votre poids dépend directement le niveau de soutien à envisager. Pour faire simple, plus une personne est lourde et plus le soutien devra être renforcé (fermeté et épaisseur du matelas). À l’inverse, une personne légère dormira mal sur un matelas trop ferme.

Si vous avez des soucis de santé particuliers (problèmes de circulation, maux de dos, etc.), pensez aux matelas spéciaux. Et considérez aussi la matière : latex, mousse, ressorts, hybride, etc. différents types pour différents besoins !

Un sommier compatible

En complément, le sommier doit aussi être sélectionné avec soin car il apporte un soutien et un confort supplémentaires. Notamment, son d’amortisseur est essentiel.

En pratique, il existe deux grands types de sommiers, à choisir selon vos besoins :

Le sommier fixe à lattes en bois est parfait avec un matelas en latex ou en mousse.

Le sommier fixe à ressorts est recommandé pour avec un matelas à ressorts.

Une couette douillette

Ensuite, parmi la literie dont vous avez besoin, on compte évidemment la couette ! Choisissez-la assez grande, en tenant compte de la taille de votre lit, du nombre de personnes et de la nature du sommeil (calme ou agité).

Côté chaleur, voyez selon vos préférences et la température de votre chambre. Enfin, optez pour un garnissage naturel (plus chaud et durable, mais plus coûteux) ou synthétique (plus abordable et hypoallergénique).

Conclusion

Grâce à ces conseils, vous passerez des nuits des plus agréables dans votre literie soigneusement sélectionnée !