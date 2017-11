Les principaux gestes à éviter pour prévenir l'arthrose des doigts

Article commandité

Maladie rhumatismale très fréquente, l'arthrose des doigts se manifeste par une usure progressive du cartilage qui recouvre les os au niveau des articulations.

Le diagnostic

Lorsque le cartilage devient irrégulier, rugueux et perd de son épaisseur, il faut faire appel à un expert en chirurgie de la main qui est en mesure de proposer des traitements. Une radiographie permet d’évaluer la perte de l’espace articulaire, la subluxation et la sévérité de l’arthrose.

Les symptômes principaux :

gonflement des articulations

formation de kystes

douleurs dans les doigts

raideur

subluxation ou instabilité

Comment éviter d'en arriver là ?

Maladie évolutive, l'arthrose des doigts n'est pas seulement liée à l'âge ou à des facteurs héréditaires. Il est possible de reculer son évolution par quelques règles d'hygiène de vie.

En cas de surpoids, la pression exercée sur les articulations augmente, avec risques d'accélération de l'évolution de l'arthrose. S'il n'existe pas d'aliment capable de s'attaquer à l'arthrose, surveiller son poids aide à retarder sa manifestation précoce.

Quelques exercices

Avec une meilleure circulation sanguine et une masse musculaire suffisante, il est possible de ralentir les effets indésirables de l'arthrose. Il ne faut donc pas négliger de pratiquer un peu de sport, suffisamment pour maintenir sa musculation dans les bras et les mains.

Il existe également quelques exercices spécifiques, comme l'auto-massage des mains. Sans appuyer trop fort, et surtout sans tordre les doigts, vous pouvez masser la main à l'aide de pressions du pouce de l'autre main. Faites ce geste sous l'eau chaude s'il est douloureux.

En cas de pouce bloqué

Il ne faut surtout pas forcer en cas de fortes douleurs, mais si vous avez le pouce bloqué par l'arthrose vous pouvez pratiquer des exercices afin d'éviter une propagation trop rapide.

Posez la main sur la table et écartez un verre avec le pouce jusqu'à l'apparition de douleurs. Répétez ce type d'exercice souvent afin de ne pas laisser le pouce s'habituer à une position trop figée et travailler son ouverture.

Des jeux pour bouger

Le spectacle des ombres chinoises est un excellent exercice pour faire bouger ses doigts de manière ludique. Le but est de favoriser une bonne circulation sans forcer en cas de douleurs.

Caresser un animal, lui prodiguer quelques massages, sont des gestes simples qui feront bouger vos doigts et vos mains. Rappelez-vous toujours de ne pas insister lorsque le geste devient douloureux, mais n'hésitez pas à le pratiquer souvent et aussi longtemps que possible.