Top 5 des outils de gestion indispensables aux entreprises d'aujourd'hui

Article commandité

Comment gère-t-on son entreprise efficacement aujourd'hui, à l'heure des applications infonuagiques et autres « Services as a Software » (SaaS) ?

Pour gérer ses rendez-vous en ligne

Très pratiques pour partager son agenda et faciliter les prises de rendez-vous, les applications dédiées à cette tâche vous aideront au quotidien. On peut citer :

Calendly (facilement intégrable)

Reservio (utilisée par 75 000 professionnels dans une trentaine de pays)

Acuity Scheduling

Gorendezvous (Québécois et bilingue)

Des applications mobiles pour sa comptabilité

Savez-vous que gérer sa comptabilité aujourd'hui est aussi simple qu'une appli mobile ? Il existe un choix de différentes applications qui le permettent, où que vous soyez grâce au stockage et à l'accès infonuagiques, comme par exemple :

Advantage Progression

Concept Caméléon

Kiwili (utilisé par 50 000 personnes dans 70 pays)

Sage 50 Comptabilité (Édition canadienne)

Les tableaux de bord

Particulièrement utiles pour les travailleurs autonomes, on distingue 3 types de tableaux de bord :

opérationnel (suivi des projets en cours)

budgétaire (suivi comptable)

stratégique (projets et actions programmées)

Pour vous aider au quotidien, ils vous accompagneront dans le pilotage de votre entreprise ou micro-entreprise et dans l'établissement d'une stratégie bien établie avec un suivi en continu.

La gestion de relation client

Avez-vous déjà testé les outils de CRM (ou GRC en français) ? Lorsque le nombre de devis envoyés à relancer devient ingérable, par exemple, les outils de gestion de relation client interviennent efficacement pour vous aider.

Ces outils et techniques sont aussi destinés à capter, traiter ou analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, principalement dans le but de les fidéliser.

Tout intégrer dans un ERP

Enfin, l'un des moyens actuels les plus en vogue pour intégrer toutes ces fonctionnalités (et plus encore) en une seule solution est de faire appel à un service d'implantation ERP pour votre entreprise .

Un progiciel de gestion intégré, ou ERP, est un véritable assistant de gestion capable d'automatiser certaines tâches et offrant une visibilité en temps réel sur vos affaires.

Ce type de solution experte permet tout à la fois de gérer des stocks, des traitements de fiches de paie, le suivi comptable, d'établir et d'analyser les résultats d'une stratégie marketing ou encore d'optimiser tous les postes d'une entreprise quelle que soit sa taille.

Avec une implémentation graduelle en modules, vous pourrez ajuster la puissance de cette solution à vos besoins réels.