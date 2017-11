Dans le cadre de la Journée nationale des enfants, ESPACE Mauricie organise l’événement « Marchons pour les droits des enfants! »

Ce matin, le 20 novembre, Journée nationale des enfants, avait lieu la 5e édition de l’événement « Marchons pour les droits des enfants » organisé par ESPACE Mauricie en collaboration avec L’école St-Paul, la Ressource FAIRE et le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. Cette année, c’est l’école St-Paul de Trois-Rivières qui est l’hôte de cet événement. Le départ avait lieu dans la cour arrière de l’école, au 946 rue St-Paul. Près de 150 personnes y ont participé, Les élèves de l’école St-Paul en compagnie de quelques parents, du personnel de l’école, sans compter les dizaines de bénévoles d’ESPACE Mauricie et des organismes partenaires.

La marche d’une distance d’environ un kilomètre se voulait symbolique afin de sensibiliser les enfants de l’école, mais aussi la population à la journée du 20 novembre et à son importance pour le bien-être des enfants. « Encore en 2017, les droits des enfants sont bafoués, nous devons agir sans attendre pour leur permettre de vivre une enfance en sécurité et sans violence » souligne Cathy Larochelle, coordonnatrice-animatrice à ESPACE Mauricie.

De plus, comme chaque année, des milliers de rubans bleus ont été distribués gratuitement. Le port du ruban bleu est une action mise de l'avant par le Regroupement des organismes ESPACE du Québec qui encourage la population à se joindre à ce mouvement. Porter le ruban bleu est un geste qui appuie l'importance de protéger les droits des enfants!



La Journée nationale des enfants a été décrétée comme telle par les Nations Unies, suite à l’adoption de deux documents importants sur les droits des enfants, à savoir la Déclaration des droits de l'enfant le 20 novembre 1959 et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant le 20 novembre 1989. C’est en 1993 que le Canada enfile le pas et décrète le 20 novembre, Journée nationale des enfants.

Depuis plus de 25 ans, ESPACE Mauricie a comme mission la prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants. Membre du Regroupement des organismes ESPACE du Québec, il fait partie des onze organismes existant à travers la province. Depuis plus d’une quinzaine d’années, les organismes ESPACE soulignent la Journée nationale des enfants.

Chaque année, les organismes ESPACE du Québec invitent la population à porter le ruban bleu et organisent plusieurs activités de sensibilisation dans toute la province! L’activité commune aux 11 organismes ESPACE : « Marchons pour les droits des enfants » se consolide depuis maintenant 4 ans. Le 20 novembre prochain, il y aura donc des marches avec des centaines d’enfants, un peu partout au Québec! Consultez l’horaire détaillé de l’ensemble de ces activités sur le site du Regroupement des Organismes ESPACE du Québec à espacesansviolence.org