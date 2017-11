L’équipe cycliste Port de Trois-Rivières – Roue Libre fait un don de 38 650 $ aux écoles Curé-Chamberland et Saint-François-d’Assise

Depuis 5 ans, l’engagement de l’équipe cycliste Port de Trois-Rivières - Roue libre, du Grand défi Pierre Lavoie, envers les écoles primaires de la région ne se dément pas, bien au contraire. Accompagnés de Pierre Lavoie et de plusieurs commanditaires, les cyclistes sont venus remettre un chèque de 38 650 $ aux écoles Curé-Chamberland et Saint-François-d’Assise, le plus gros don jamais amassé par l’équipe. Recevant chacune une somme de 19 325 $, les écoles auront la possibilité d’élaborer des projets faisant la promotion des saines habitudes de vie dans leur milieu respectif. Pour l’école Curé-Chamberland, l’argent permettra de revitaliser la cour d’école en aménageant un terrain de basketball asphalté et ligné, en ajoutant de nouveaux buts de soccer ainsi que des modules de jeux. Quant à l’école Saint-François-d’Assise, la direction fera l’acquisition de vélos stationnaires et de pédaliers silencieux pour les classes, en plus d’aider à enrichir les activités sportives parascolaires comme le cheerleading.



Des commanditaires généreux

L’équipe Port de Trois-Rivières - Roue libre est composée de madame Chantal Mignault et de messieurs Sébastien Cyr, Gaétan Boivin, Yves Montembeault, Carl-Éric Gagné, David Milette, Stéphane Cayouette et de Serge Boulard. Ayant lui-même pédalé au sein de l’équipe, Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières confirme que « le plus grand défi des équipes du GDPL est de récolter des fonds. En plus des efforts déployés à l’entraînement, ils s’investissent pendant plusieurs mois pour rallier des donateurs à leur cause et ainsi changer le monde, une école à la fois. ».



Dans son aventure du 1000 km à vélo, l’équipe a pu compter sur l’appui de généreux donateurs, soit : le Port de Trois-Rivières, Somavrac, G3, Ocean, Olin, l’Association des employeurs maritimes, Chemin de fer Québec-Gatineau, Financière Banque Nationale équipe Poliquin-Marquette, Mediavox, Gestion MD, RCGT, BMW Trois-Rivières, Constructions Chainé, Lacasse, Mylan, Poivre noir, Trois-Rivières Chevrolet.

Une implication qui fait la différence Ambassadeurs des saines habitudes de vie, les cyclistes de l’équipe Port de TroisRivières - Roue libre ont amassés jusqu’à maintenant un total de 205 480 $ dont 152 480 $ ont été remis à neuf écoles primaires de la région dans le but de se procurer des équipements sportifs.



Dons des années passées

2013 : 20 400 $ remis à l’école Sainte-Thérèse pour soutenir un programme de psychomotricité, la construction d’un mur d’escalade et l’achat de vêtements pour les équipes sportives. 2014 : 32 275 $ remis aux écoles Cardinal-Roy et Dollard pour l’achat de matériel d’éducation physique et de psychomotricité. 2015 : 34 505 $ remis aux écoles Saint-Paul, Saint-Philippe et Mond’Ami pour revitaliser la cour de ces écoles et l’achat de matériel d’éducation physique 2016 : 26 650 $ remis à l’école Saint-Dominique-et-Sainte-Catherine-de-Sienne pour l’achat de matériel d’éducation physique et de psychomotricité ainsi que pour la bonification des sorties sportives de l’option plein air de l’école.