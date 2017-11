Dévoilement de la programmation artistique du 59e Téléthon Le Noël du Pauvre

Le 59e Téléthon Le Noël du Pauvre se tiendra le vendredi 1er décembre de 17 h à minuit, à la salle J.-Antonio-Thompson de Trois-Rivières. Le Téléthon sera diffusé en direct sur les ondes d'ICI RADIO-CANADA TÉLÉ ainsi que via le web au Radio-Canada.ca/mauricie.

Pour une deuxième année, l'animation est confiée à Sophie Bernier, animatrice du Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec et du TJ Extra. Elle partagera la scène principale à tour de rôle avec Marie-Soleil-Michon, Rémi-Pierre Paquin et Philippe Fehmiu.

Plusieurs artistes fouleront les planches de la salle J.-Antonio-Thompson tout au long de cette soirée de fête et de partage : Patrick Norman, Jonas, Jonathan Roy, Dubmatique, Stéphanie St-Jean, Andréanne A. Mallette, Robby Johnson, Nathalie Lord, Giorgia Fumanti, Jérôme Charlebois, Cindy Bédard, Les Cuillères à carreaux, Fabiola Toupin, Manon Brunet, Elvis Lajoie, Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières, les élèves de l'école Val Marie, les jeunes musiciens de l’école La Découverte, les élèves du Collège Marie-de-l’Incarnation et les élèves du Séminaire St-Joseph.

Sous la présidence d’honneur de monsieur Maxime Vincent, président du Groupe Vincent, cette 59e édition du téléthon confie la direction artistique à madame Martine Girard, d’À l’infini communications. La production et la diffusion du Téléthon Le Noël du Pauvre est confiée à Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec. La direction musicale est assurée, pour une 30e année, par Yvon Bellemare qui a su s’entourer de musiciens solides et versatiles, Sébastien Dufour, Jacques Livernoche, Roger Hubert, Jean-François Martel et des choristes Élise Béchard et Pascal Caron.

C’est un rendez-vous le 1er décembre prochain à compter de 17 h, à la salle J.-Antonio-Thompson, sur les ondes d'ICI RADIO-CANADA TÉLÉ. Encore cette année : tous réunis pour une même cause. Visitez notre site internet pour en savoir davantage au www.lenoeldupauvre.com.