Plongez dans l’univers des cérémonies pow-wow grâce à l’exposition Regalia

Le Cégep de Trois-Rivières accueillera l’exposition itinérante Regalia, fierté autochtone du 6 au 17 novembre à la bibliothèque Louis-Martel.

Entrez dans l’univers des cérémonies pow-wow et faites connaissance avec des hommes, des femmes et des enfants issus de 14 nations autochtones et vêtus de leur regalia, une magnifique tenue colorée.

L’exposition prend la forme d’œuvres photographiques imposantes où l’on voit en action des danseurs lors de célébrations traditionnelles. Rencontre authentique avec les Premières Nations, l’exposition cherche à faire connaitre la tradition des pow-wow et à sensibiliser le public à la culture contemporaine des Premières Nations ainsi qu’à refléter la diversité des nations autochtones.

Ces portraits sont l’œuvre du photographe Roland Lorente et de sa partenaire Aline Saffore alors qu’ils ont parcouru près de 10 000 km dans l’est du Canada et assisté à plus de 20 pow-wow.

Une exposition gratuite et ouverte à tous!

Quand?

6 au 10 novembre 2017 et 13 au 17 novembre 2017

De 8 h à 20 h

Où?

Bibliothèque Louis-Martel

Cégep de Trois-Rivières, pavillon des Humanités

3175, boul. Laviolette, Trois-Rivières