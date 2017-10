Les bons gestes à adopter pour soulager votre syndrome du tunnel carpien vous-même

Article commandité

Avant d'envisager une intervention sur le tunnel carpien, certains gestes peuvent aider à en soulager les symptômes.

Qu'est-ce que le syndrome du tunnel carpien ?

Le syndrome du tunnel carpien (STC) est aussi parfois appelé syndrome du canal carpien. Cette affection touche le nerf médian qui passe dans le poignet.

Pour confirmer que vous pourriez être touché par cette maladie, une échographie ou un IRM permettront de constater l'ampleur de l'éventuelle lésion.

Les symptômes

Il y a parmi les symptômes du syndrome du canal carpien notamment la sensation désagréable de fourmillements ainsi que des engourdissements, essentiellement dans le pouce, l’index, le majeur et la moitié de l'annulaire.

Ces sensations peuvent causer des insomnies ou des éveils nocturnes. Des douleurs de type brûlures sont souvent ressenties au niveau d’un ou des deux poignets.

Quand le problème persiste, une perte de sensibilité dans les doigts peut apparaître. Ce sont le pouce, l'index et le majeur qui sont affectés car innervés par le nerf médian. Puis, peuvent survenir une atrophie musculaire et une perte de dextérité.

Comment soulager un STC ?

Il est possible de procéder à des exercices d’étirement et de glissement qui visent à étirer et allonger le nerf, pour ainsi à contribuer à la diminution de la pression exercée sur celui-ci.

Étape 1 : Gardez le coude droit et relevez la main et les doigts vers le ciel.

Étape 2 : Gardez le coude droit et descendez la main vers le sol. Alternez alors les positions du poignet en passant de l’extension complète à la flexion complète. Comptez environ 3 secondes pour passer d’une position à l'autre. Effectuez de 5 à 10 répétitions de chaque mouvement.

Étape 3 : Faites ensuite les mêmes manœuvres en maintenant le coude en flexion.

Le coude est alors plié à angle droit. Le poignet est plié vers l’arrière et maintenu dans cette position.

Étape 4 : Le coude est ensuite maintenu dans la même position de flexion et lepoignet est ramené vers l’avant comme pour reproduire l’image de la tête d’un canard.

Des exercices de yoga pour aider

La pratique du yoga offre des exercices d’étirements qui consistent à détendre et allonger le ligament transverse du carpe qui forme le toit du canal carpien ainsi que les ligaments qui relient les os formant le plancher du canal.

Le but est de rendre le canal moins rigide et donc, de réduire la pression localement. Ces exercices sont efficaces pour les formes peu évoluées de compression du nerf médian au poignet.