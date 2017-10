Pourquoi faire appel à un expert en télécom pour gérer vos appels d'offres ?

Article commandité

Pour maîtriser la complexité des télécoms de la grande entreprise, la phase de l'appel d'offres pourra être entièrement confiée à des spécialistes.

Réduire les temps de négociation

En ayant recours à la négociation simplifiée, le temps de négociation auprès des différents fournisseurs sera fortement réduit. C'est pour le client du temps de gagner et l'assurance d'une certaine tranquillité d'esprit.

Les fournisseurs apprécient également ce temps gagné dans leur processus de soumission d'une offre.

Avoir accès aux meilleurs tarifs

Les meilleurs taux auprès des différents fournisseurs de l’industrie ne sont pas automatiquement accessibles à tous. Ils sont accordés en fonction du volume d'affaires et de la durée des contrats.

Les contrats négociés permettent ainsi d'atteindre l'équilibre entre client et fournisseur dans une configuration gagnant-gagnant.

Réduire vos coûts au maximum

Ce sont en moyenne de 30 % à 65 % d’économisés en vous adressant à un expert télécom impartial qui va vous faire bénéficier de réduction de coûts fort avantageuse .

Le savez-vous ? Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a officiellement mis en application de nouvelles règles qui devraient provoquer la baisse des tarifs d'accès à Internet. Les grandes entreprises de télécommunication doivent désormais offrir l'accès à leur réseau aux fournisseurs de plus petite taille.

Arrêter les renouvellements automatiques qui deviennent ingérables

C'est parfois un vrai casse-tête de faire le tri dans les services automatiquement renouvelés. Certains contrats signés sont pourtant renégociables et source d'économies à réaliser en arrêtant leur renouvellement automatique.

Vous cesserez par ailleurs de vous faire surfacturer ou de payer pour des services inutilisés.

Se prémunir des mauvaises surprises

Pour avoir l’assurance que les clauses aux contrats ne cachent pas de mauvaises surprises, une lecture soignée et approfondie doit être assurée par des experts du domaine.

Votre entreprise ne possède peut-être pas les ressources nécessaires ni les équipes de juristes capables de lire entre les lignes. Un œil aguerri saura détecter les moindres petites lignes en bas de page !

Bénéficier de recommandations

Trop souvent les services vendus aux entreprises ne sont pas adaptés, soit par méconnaissance des offres du marché, soit par peur de s'engager dans des solutions innovantes.

Avoir des recommandations sur les technologies les mieux adaptées à vos besoins permet de se rassurer sur l'avenir.

Améliorer votre relation avec vos fournisseurs

Le Mouvement Québécois de la Qualité rappelle que la chaîne client-fournisseur ne peut pas être plus forte que le plus faible de ses maillons. Il importe par conséquent de renforcer chacun de ceux-ci, en écoutant ce que le client interne demande et en le communiquant aux fournisseurs internes.