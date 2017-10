5 bonnes raisons de faire appel à un coach pour perdre du poids plus sainement

Article commandité

Il existe probablement 1001 raisons pour perdre de poids. Pour qui est confronté à un problème d’obésité, la question n’est pas tant pourquoi que comment y parvenir. Pour des raisons de santé ou d’esthétisme, par exemple, plusieurs entreprennent un régime ou une routine d’entraînement parfois incompatible avec leur personnalité. Par conséquent, les efforts consacrés ne durent qu’un temps et la perte de poids n’offre que des résultats temporaires.

Puisqu’il s’agit avant tout de persévérance, il est important d’adopter une approche intégrale fondée sur la motivation. À ce besoin, une nouvelle stratégie à la mode pour perdre du poids sainement est celle du coaching santé. Il s’agit essentiellement d’être conseillé via téléphone ou application mobile par un professionnel spécialisé en alimentation et en saines habitudes de vie.

Avoir un service accessible

Un premier avantage à faire appel à un coach santé pour perdre du poids est l’accessibilité du service. Même si la profession de nutritionniste est de plus en plus répandue, il n’est pas toujours facile de trouver une clinique à proximité de chez soi. Faire appel à un coach par téléphone ou application mobile, vous permet de recevoir des trucs et conseils quand vous en avez réellement besoin.

Être motivé par un expert interdisciplinaire

Un second avantage est d’avoir accès à une personne qui vous motivera dans votre démarche de perte de poids. Notamment, un coach vous aidera à définir des objectifs pour vous motiver vous-même. La plupart des personnes, entreprenant une diète ou un entraînement, affirment qu’un des principaux facteurs de réussite est le support qu’ils reçoivent de leur entourage.

Perdre du poids à votre façon

Un troisième avantage est la personnalisation du service. À la différence d’une diète préétablie, le coaching santé prend en compte les préférences alimentaires et sportives de la personne en processus de perte de poids. En fonction de ces préférences et du style de vie de leurs clients, les coachs santé offrent des conseils sur mesure, qui ont beaucoup plus de chances de se traduire en saines habitudes de vie.

Payer pour un service offrant un excellent rapport qualité-prix

Un quatrième avantage est le prix du service. En effet, en vous offrant des solutions sur mesure et en prenant compte de vos préférences, votre coach santé vous évitera de payer pour des produits ou services dont vous n’avez pas réellement besoin. En d’autres mots, il vous évitera de dépenser votre argent pour rien.

Obtenir des résultats durables

Enfin, faire appel au service d’un coach santé est bien plus qu’entreprendre un simple régime. Il s’agit d’une démarche intégrale. Cela signifie savoir contrôler ses compulsions alimentaires, savoir équilibrer ses repas, faire plus d’exercices physiques, etc. Ainsi, puisqu’il s’agit d’habitudes de vie, le coaching santé offre des résultats sur le long terme.

Si vous souhaitez perdre du poids le plus sainement possible, pensez à être accompagné par un coach spécialisé dans la perte de poids pour un programme nutritionnel sur mesure.