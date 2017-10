Soin du visage après la cinquantaine : les bons gestes à adopter

Article commandité

La cinquantaine est synonyme de changement biologique. Les femmes produisent en effet moins d’œstrogènes, ce qui entraîne des répercussions sur les os, le vagin, les vaisseaux sanguins, les seins, mais aussi la peau. Celle-ci est moins dense, moins élastique, plus fine et plus sèche. Des rides et ridules s’installent, la production de collagène baisse, sans compter les troubles pigmentaires. Comment dès lors retarder le vieillissement ? Voici les bons gestes à adopter !

Se démaquiller soigneusement

Il est indispensable de débarrasser la peau des impuretés générées par la poussière, la pollution et le maquillage. A 50 ans, on nettoie sa peau soigneusement matin et soir avec des produits hydratants aux textures riches pour la repulper et la nourrir.

Des crèmes anti-âge

Les crèmes spécifiques pour peau mature ont pour objectif de nourrir, tonifier, stimuler l’épiderme. Étalez-les sur votre visage en procédant à des massages liftant, du bas vers le haut, sans oublier le cou.

Il faut aussi travailler l’éclat et l’ovale. Faites votre choix parmi les meilleurs actifs en fonction de votre cible :

La vitamine A ou rétinol stimule la synthèse du collagène et l’élastine ;

Les peptides réparent les tissus et sont raffermissantes ;

Les acides de fruits rénovent le grain de peau et ont des vertus lissantes par son action exfoliante ;

L’acide hyaluronique hydrate profondément et regonfle les rides et ridules;

La vitamine C booste l’éclat et favorise la fermeté.

La nuit, optez pour un soin réparateur. Le matin, abusez des sérums sous votre crème de jour, ils sont plus puissants que les crèmes. Et méfiez-vous des produits bas de gamme, ils contiennent moins d’actifs ! Préférez des produits dermo-cosmétiques qui répondent aux attentes spécifiques des peaux matures. Pour optimiser les effets, utilisez un masque anti-âge deux fois par semaine.

Protégez-vous du soleil

Le soleil a des effets désastreux sur la peau. Protégez-là avec un filtre solaire dès le mois de mars. Toute l’année, c’est encore mieux.

Une alimentation variée

Les fruits et légumes sont source de vitamines et constituent de bons nutriments pour votre peau. Mangez-en à tous les repas, pressez des jus de citron ou d’orange.

Beaucoup de sommeil

Le lien entre le sommeil et la peau est établi. Une nuit de plus de 7 heures permet à la peau une bonne récupération des dommages qu’elle a pu subir dans la journée. Elle se régénère mieux.

Le vieillissement de la peau dépend de nombreux facteurs que l’on ne maîtrise pas tous : mode de vie, hérédité, ménopause… mais il est possible aujourd’hui de la retarder.