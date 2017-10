En quoi la téléphonie IP vous permet-elle de sauver des coûts ?

Article commandité

Mieux communiquer et moins cher, c'est ce qu'offre la technologie en pleine expansion de téléphonie sur IP. Comment ça marche ?

Combien pourriez-vous économiser ?

Les différents calculs de simulations disponibles se résument à un gain de 30 % à 50 % en moyenne par rapport à une solution de téléphonie traditionnelle en entreprise.

Les coûts étant répartis sur le nombre de postes cette économie est encore plus importante pour les petites entreprises et TPI.

Un site québécois spécialisé dans les petites économies au quotidien a réalisé le calcul en avril dernier pour un bureau à domicile employant 2 personnes à temps plein. Leur facture passe de 51,90 $ chez Bell à 4,95 $ mensuels chez l'opérateur Fongo (même tarif chez Ooma). L'économie mensuelle réalisée ? « C’est 38,45 $ lorsqu’on soustrait les rabais multifonctions », précisent-ils.

Quel opérateur choisir ?

Le nombre d'opérateurs et leurs offres sont légion. Comment bien choisir l'opérateur qui vous convient selon vos besoins ?

Il vous faudra peut-être quelques accessoires, comme un adaptateur si vous ne désirez pas changer votre matériel. Un transfert de numéro pourrait être nécessaire. Malgré tout, en répartissant l'investissement sur l'année, vous serez toujours gagnant.

En vous adressant à un fournisseur de téléphonie IP à Montréal qui offre des produits et solutions adaptés , vous connaîtrez immédiatement le montant que vous pourriez économiser.

Sauver des coûts tout en bénéficiant de services supplémentaires

Avec la téléphonie IP, non seulement vous économisez de l'argent mais vous obtenez en plus une foule de services utiles. Liés au fonctionnement de la technologie sur IP (c'est-à-dire via internet) ces services incluent :

appels illimités avec une couverture interurbaine étendue au Québec et dans 1 000 villes canadiennes

ajout de nouveaux utilisateurs

appels internes entre succursales

acheminement d'appels vers des téléphones cellulaires

sonneries simultanées et séquentielles

téléconférence

présentation du numéro d'appel

journal d’appels

messagerie vocale avec réception des messages par courriel

enregistrement des conversations

gestion de groupes d’appels

communication HD Voix et vidéo en interne

Web-To-Fax

Fax-To-Mail

Imaginez combien vous coûteraient ces services si vous deviez les ajouter à votre offre téléphonique traditionnelle !

Téléphoner en déplacement

Encore une occasion d'épargner offerte par la téléphonie sur IP : les appels passés depuis une destination éloignée peuvent s'inclurent dans votre offre forfaitaire. N'importe quel type d'appareil peut se connecter à votre réseau : cellulaire, tablette, PC portable, etc.