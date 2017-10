Un agrandissement qui souligne de belle façon les 25 ans d’existence de l’école de musique Jacques-Hétu

Alors que l’établissement scolaire fête ses 25 ans d’existence cette année, le directeur, monsieur Mario Readman, et le président de la Commission scolaire, Claude Lessard, ont inauguré une toute nouvelle salle multifonctionnelle au grand plaisir des élèves et du personnel.

Les travaux, effectués entre mars et septembre 2017, ont permis d’ajouter 204 mètres carrés à la bâtisse existante. L’agrandissement contribue ainsi à combler un manque d’espace que l’école vivait depuis quelques années due à une croissance de la clientèle ainsi que des activités scolaires et parascolaires offertes aux 323 élèves. Cet espace supplémentaire profite aussi aux membres de la Maîtrise du Cap.

« Cette nouvelle salle multifonctionnelle permettra au gymnase de l’école de reprendre ses fonctions propres et ainsi d’accueillir les pratiques et les parties de nos équipes sportives », explique le directeur, monsieur Mario Readman. « De plus, cette magnifique salle multifonctionnelle est parfaite pour l’enseignement des différentes formes d’arts enseignées chez nous, pour la psychomotricité de nos petits du préscolaire, pour l’organisation d’activités pédagogiques telle une expo-sciences et aussi pour les pratiques générales avant les spectacles et concerts. »

Présent à l’inauguration, le président de la Commission scolaire a tenu à rappeler l’importance d’offrir des environnements favorables au développement des apprentissages des élèves. « L’école de musique Jacques-Hétu est un formidable lieu de culture ou plusieurs jeunes sont initiés à la musique. Comme Commission scolaire, nous nous devons de soutenir ce milieu en lui offrant les installations nécessaires pour répondre pleinement à sa mission, tout comme nous le faisons pour toutes nos écoles du territoire.» de dire monsieur Lessard. Ce dernier a tenu à rappeler qu’au cours des trois dernières années, pas moins d’une dizaine de travaux d’agrandissement ou d’aménagement ont été réalisés ou sont en cours de réalisation.



Ce projet d’agrandissement représente un investissement de 614 710 $ .

La salle multifonctionnelle :

• Consiste en un espace de 18.28 mètres X 9.14 mètres

• Se transforme en deux salles de 9.14 mètres X 9.14 mètres

• Climatisée • Grande surface de mur en miroir

• Barres au plafond pour installation de lumières de scène

• Estrade choral à venir

Sur la photo:

entourés d’élèves, le président du Commission scolaire, Claude Lessard, le directeur de l’école de musique Jacques-Hétu, Mario Readman. La directrice adjointe, Suzie Picard, le vice-président de la Commission scolaire, Patrick Charlebois, le directeur des ressources matérielles de la Commission scolaire, Stéphane Ayotte, le président du Conseil d’établissement, Simon Labrecque, la commissaire du secteur, Suzanne Poirier et le commissaire siégeant à la Maîtrise du Cap, Claude Brouillette.