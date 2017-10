Les différentes applications de l'impression 3D

Article commandité

L'usage de l'impression 3D permet de réduire les coûts et les temps de production. Il se généralise dès lors dans de nombreux secteurs, parfois surprenants.

L'impression 3D pour toutes et tous

Longtemps reléguée au rang de future promesse technologique, l'impression 3D s'est rapidement trouvé un marché dès son apparition. N'importe qui peut aujourd'hui s'adresser à un service d'impression 3D pour la production de prototypes, maquettes, modèles réduits, pièces détachées, etc.

Une révolution des processus de production

L’usinage conventionnel consiste à retirer de la matière afin de tailler l’objet. L’impression 3D est un processus de fabrication additive, par ajout de matière en plusieurs couches successives pour obtenir un objet réel.

Cette différence est fondamentale en termes de coûts de production et d'efficacité. Il n'est alors pas étonnant que de plus en plus d'industries y aient recours.

L'aérospatiale

Parmi les projets dans les cartons de la NASA figurent les créations de chambres de combustion sur mesure, de turbopompes et même de satellites produits au sein de la station spatiale ISS par impression 3D.

En se projetant plus loin dans l'avenir, certains, comme Elon Musk, pensent qu'il sera possible d'imprimer des habitations sur Mars.

Des pièces d'avion aux pièces de fusées Ariane en passant par des sondes spatiales sur mesure, le secteur de l'aérospatiale est en pleine effervescence quand on lui parle d'impression 3D.

L'habitat

On n'hésite plus à l'appeler « arme de construction massive » tant les champs d'application s'ajoutent les uns après les autres. Ce sont désormais des habitations entières qui sont imprimées en 3D en à peine quelques jours.

La précision des imprimantes tridimensionnelles est telle que le mortier devient inutile, les briques peuvent prendre de nouvelles formes et il devient possible de reproduire des monuments disparus.

En médecine

Le domaine médical se prépare à un usage régulier de l'impression 3D. Les champs d'application sont si vastes que cette technologie va bouleverser la médecine. Comment ?

La seule création de matières ouvre déjà un gigantesque champ des possibles :

peau

matériau similaire à l'os

vertèbres

prothèses simples

orthèses

exosquelette

Mais ce n'est pas tout :

une banque d'os artificiels est en cours d'élaboration

des bio-stylos permettent déjà la création de cellules souches

la chirurgie peut imprimer en 3D des copies d'organes pour s'entraîner

ces organes pourraient même à terme être un jour transplantés

Presque tous les domaines de production vont petit à petit connaître le bouleversement de l'impression 3D : l'outillage, les pièces de rechange, l'alimentation, la restauration, l'histoire, l'archéologie, la recherche, la liste est véritablement sans fin...