Article commandité

Si votre dent est fêlée, vous êtes face à une urgence dentaire. Mais avant de rencontrer le dentiste, vous devez prendre certaines précautions. Voici donc comment réagir face à une dent fissurée !

Contactez votre dentiste

La première chose à faire en cas de dent fissurée est de contacter votre dentiste. Ce type de souci demande en effet une consultation en urgence. Que votre dent soit douloureuse ou non, il est essentiel de voir un dentiste sans attendre, pour éviter d’éventuelles complications. Il réalisera une radio pour évaluer la situation, puis traitera votre souci de la façon la plus adéquate.

Gardez en tête que des bactéries peuvent facilement s’infiltrer dans une dent fêlée, car son émail n’assure plus ses rôles de protection et d’imperméabilité. De plus, la fissure risque de s’étendre si elle n’est pas soignée à temps. Enfin, dans tous les cas, une dent fissurée devient plus fragile et doit dont être contrôlée. Il faut donc consulter rapidement un dentiste dans le centre-ville de Montréal pour toute urgence !

Ménagez votre dent fissurée

Ensuite, que votre dent se soit fissurée seule ou suite à un choc, vous devez la ménager avant d’aller chez le dentiste !

Certaines dents fêlées n’entraînent ni gêne particulière ni conséquence par la suite. Tandis que dans d’autres situations, une dent fissurée peut provoquer divers désagréments :

Sensibilité au chaud ou au froid.

Douleurs pendant la mastication.

Impression de forte pression sur la dent.

Élancements douloureux dans la dent voire dans la mâchoire.

Cela dépend surtout du type de fissure de la dent. Si seul l’émail est atteint, il est possible que vous ne ressentiez aucune douleur. Mais si la fêlure est plus profonde, la dentine, la pulpe et/ou le nerf peuvent être touchés. C’est ce qui provoque les gênes / douleurs, et peut entraîner des infections, des abcès dentaires, etc.

Dans tous les cas, évitez de manger des aliments trop chauds ou froids, et de croquer ou mâcher avec votre dent. Et brossez délicatement votre dentition.

Prenez des antidouleurs

Enfin, si vous souffrez, vous pouvez prendre des médicaments pour soulager vos douleurs avant de voir le dentiste. Privilégiez alors les anti-inflammatoires, tels que l’ibuprofène et l’acétaminophène. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

Conclusion

En cas de dent fissurée, prenez donc rendez-vous rapidement avec votre dentiste et ménagez autant que possible votre dent avant la consultation !