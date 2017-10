Un bénévole trifluvien, Denis Desilets, honoré par la Croix-Rouge

À l’occasion du congrès annuel de la Croix-Rouge au Québec, qui se tenait à Rivière-du-Loup, Denis Desilets, bénévole Croix-Rouge à Trois-Rivières, a reçu le prix du Service méritoire exceptionnel. Cette distinction est accordée aux bénévoles en reconnaissance de leur leadership, de leur contribution considérable au développement et au maintien des services de la Croix-Rouge, de même que pour leur adhésion aux principes fondamentaux du Mouvement.



M. Desilets s’est joint à la Croix-Rouge en 2008. Dès ses débuts, il s’est impliqué dans de nombreux services et a assumé plusieurs responsabilités et fonctions simultanément, et ce, tant à la gestion des urgences qu’au sein de la gouvernance de la Croix-Rouge. Grâce à son haut niveau de professionnalisme et à sa grande expérience, il est rapidement devenu une personne ressource pour l’organisation. Pour chacun des rôles qui lui ont été confiés, Denis Desilets a fait preuve d’initiative et d’innovation.

« Denis Desilets incarne les valeurs d’humanité, de respect et d’entraide de la Croix-Rouge. Son dévouement et son engagement en font un récipiendaire exemplaire pour un tel honneur », a souligné Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge canadienne au Québec.