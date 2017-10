Objectif dépassé pour le marathonien Patrick Charlebois!

Mission accomplie pour le marathonien Patrick Charlebois! Il a en effet dépassé son objectif d’amasser 77 777 $ dans le cadre de son défi d’être le premier Canadien à compléter le World Marathon Challenge, consistant à accomplir 7 marathons, sur 7 continents en

7 jours. Ce montant, qui se chiffre à 93 495 $, contribuera à l'achat d'équipements pour l’unité de néonatologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. C’est pratiquement jour pour jour la date à laquelle l’athlète régional nous avait entretenus de sa volonté de faire une différence pour le mieux-être des enfants de la région.



Par ailleurs, M. Charlebois, qui est membre du C. A. de la Fondation RSTR, souhaite remercier la population et les entreprises qui ont cru en lui et qui ont contribué au dépassement de son objectif. En effet, grâce à leur contribution, l’unité de néonatologie pourra faire l’acquisition d’un chauffe lait, d’un moniteur de transport, d’un système VeinViewer et d’une vingtaine de fauteuils convertibles en lit pour les papas.



Parmi ses partenaires, on se souvient que Marie-Josée Gervais, directrice générale des Défis du Parc, avait annoncé que pour chaque coureur inscrit au 30 km, elle remettrait 30 $ par inscription, montant qui a été doublé par M. Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières et président sortant du C. A. de la Fondation RSTR. Ce dernier montant amassé s’élève à 4 885,80 $, ce qui conclut ce défi d’une vie.



Le défi d’une vie, un défi pour la vie!

Patrick est le 1er participant canadien inscrit au World Marathon Challenge qui a débuté le 23 janvier dernier en Antarctique. La quinzaine de participants n’a eu que 168 heures pour compléter les sept épreuves de 42,2 km sur les sept continents. Ils ont dû affronter, en plus de la fatigue des marathons, le décalage horaire et le manque de sommeil au fur et à mesure que l’événement progressait ainsi que la fluctuation de la température qui était aussi à considérer, avec une variation pouvant approcher les

50 degrés Celsius.

Sur la photo:

Mme Marie-Josée Gervais, directrice générale, Défis du Parc, Mme Sylvie Tousignant, Chef de service - Parents-enfants - Zone Centre, CIUSSS MCQ, M. Patrick Charlebois, marathonien et membre du C. A. de la Fondation RSTR, Mme France Cantin, épouse de M. Charlebois, M. Gaétan Boivin, PDG du Port de Trois-Rivières et président sortant de la Fondation RSTR et Mme Marie-Andrée Rousseau, agente de développement, Fondation RSTR.