Un montant de 110 000 $ amassé au profit du Club des petits déjeuners à Québec

La troisième édition de l'événement « Visionnaire – Entrepreneurs de grande valeur », organisée par le Club des petits déjeuners en collaboration avec Caroline Néron, a eu lieu lors du jeudi 12 octobre dernier, ​à Québec, à bord du AML Louis-Jolliet. Un montant de 110 000 $ a été amassé au profit des enfants lors de cette soirée de réseautage, qui a rassemblé près de 300 personnalités et gens du milieu des affaires.

Depuis ses débuts en 2015, cette initiative a permis d’amasser plus de 329 000 $, permettant à des milliers d’enfants d’avoir accès à un déjeuner sain et nutritif tous les matins. L’objectif visé est d’offrir 100 000 déjeuners aux enfants de la région pour la prochaine année scolaire.

Cette année, les participants à cette soirée ont eu l’occasion d’assister à une table ronde animée par le « dragon » Serge Beauchemin, soirée qui réunissait quatre entrepreneurs issus de milieux et d’industries différentes. Ceux-ci en ont profité pour partager leur vision du monde des affaires et leurs astuces aux gens présents.

« C’est un honneur pour moi d’avoir été, cette année encore, l’ambassadrice de cet événement », a confié la porte-parole et ambassadrice de la soirée, Caroline Néron.

« Nous souhaitions créer un rassemblement de gens qui veulent faire une différence, créer des liens et ouvrir leurs horizons afin de démontrer que tout est possible et qu’il n’y a pas qu’un seul chemin vers la réussite. Je crois que nous avons, une fois de plus, atteint notre objectif », a-t-elle ajouté.

Notons que la soirée a été rendue possible grâce à la contribution de Croisières AML, partenaire du Club des petits déjeuners depuis maintenant cinq ans.

« Nous n’avons pas hésité à réitérer l’expérience avec le Club pour cet événement qui fut un franc succès les deux dernières années. Croisières AML souhaite faire une différence positive dans la vie des enfants de la région en les aidant à accéder à leurs rêves », a expliqué le président-directeur général de la compagnie, Yan Hamel.

« Aider les enfants à commencer leur journée d’école le ventre plein constitue une façon concrète de contribuer à leur bien-être. Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux femmes et aux hommes d’affaires qui appuient généreusement cette cause », a souligné le maire de Québec, Régis Labeaume.

Précisons que le Club des petits déjeuners s’engage, depuis 22 ans, à faire en sorte que le plus grand nombre d'enfants possible ait accès à un petit déjeuner nutritif avant le début des classes.

Le Club des petits déjeuners accueille plus de 20 000 enfants par année et sert annuellement 2,8 millions de repas complets et nutritifs à travers la province.

Désormais présent sur l’ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir 203 000 enfants canadiens dans 1 598 établissements scolaires au pays.