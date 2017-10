Le Kiwanis de Trois-Rivières, toujours prêt à aider les enfants défavorisés de sa région !

C'est avec beaucoup de fierté et le cœur sur la main que le Club Kiwanis de Trois-Rivières s'apprête à organiser l'une de leur activité annuelle, soit La Grande Collecte. En effet, du 13 au 15 octobre prochain, le club sera présent sur le mail du Centre Commercial Les Rivières afin de récolter habits et accessoires d'hiver usagers de 0 à 16 ans. Ces dons seront par la suite redistribués auprès de garderies et d'écoles de la région. L'invitation est lancée à toute la population. Ce simple geste permettra d'aider grandement les enfants et les familles dans le besoin.



Une autre activité aura également lieu du 23 au 26 octobre. En collaboration avec l'Aubainerie Concept Mode et la Commission Scolaire du Chemin du Roy, le Club Kiwanis de Trois-Rivières s'implique pour une nouvelle année et habillera 150 enfants en milieu défavorisé de la région. Ces enfants, sélectionnés par 11 écoles, auront la chance d'obtenir une nouvelle garde-robe d'hiver d'une valeur de 130 $. Pour l'occasion, environ 160 bénévoles seront présents pour donner de leur temps auprès des enfants.



Au fil des ans, le club remarque une augmentation importante du nombre d'enfants et de famille dans le besoin. Le Club Kiwanis de Trois-Rivières a pour objectif de les aider au maximum de leur capacité et c'est pour cette raison que les dons et les activités de financements sont nécessaires pour venir en aide à ces familles défavorisées de la région.



La fondation du mouvement Kiwanis a commencé à Détroit le 19 octobre 1915 par un groupe d'hommes d'affaires et de professionnels. Le mot « Kiwanis » est un mot indien qui signifie « nous partageons nos talents ». Aujourd'hui, ce mouvement est devenu international et regroupe environ 600 000 membres, répartis dans plus de 13 000 clubs et est présent dans 89 pays.



C'est en 1947 que le Club Kiwanis de Trois-Rivières obtient sa charte officiellement. C'est un organisme dynamique composé de femmes et d’hommes de bonne volonté qui veulent satisfaire les besoins de leurs communautés et s’attaquer à des problèmes dans le cadre de son programme « Au service des enfants du monde ». Ainsi, le Club Kiwanis de Trois-Rivières vient en aide à diverses organisations et familles de la région.