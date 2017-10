Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard seront les conférenciers vedettes du Salon des Aidants et des Aînés 2017

L’Appui Mauricie a dévoilé, ce mardi, le nom du conférencier vedette de la 3e édition du Salon des aidants et des aînés, qui était jusqu’alors inconnu. Et c’est eux-mêmes qui l’ont annoncé dans une vidéo : il s’agit de Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard ! Ils vous donnent ainsi rendez-vous le dimanche 5 novembre à l’hôtel Delta de Trois-Rivières.



Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard viendront témoigner de la façon dont ils ont vécu et dépassé l’AVC subi par Josée à l’été 2016. Ils évoqueront, entre autres, la force du couple et de l’équipe, la résilience et les secrets de leur positivisme. Ce témoignage se veut être un moment d’inspiration et de motivation pour les aidants et les aînés qui font face à la maladie ou à la perte d’autonomie de l’un de leur proche. Cette conférence, intitulée « Rebondir après l’épreuve », est rendue possible grâce à la participation financière du regroupement des Pharmacies Jean Coutu Trois-Rivières et Nicolet.



L’Appui Mauricie a également levé le mystère sur la présentation spéciale promise en avant-midi. Pour la première fois au Salon des aidants et des aînés, les visiteurs pourront assister à une pièce de théâtre. En effet, la grande première de la pièce « Les jeudis de Sandra », sera offerte par le Théâtre Parminou et portera sur les défis qu’entraîne la conciliation entre le travail, la famille et le soutien à un proche en perte d’autonomie. Après la représentation se tiendra un panel de discussion composé d’intervenants de différents milieux afin d’échanger avec le public sur les questions soulevées pendant la pièce de théâtre.



Pour compléter cette programmation déjà attirante, deux ateliers seront offerts par Carpe Diem - Centre de ressources Alzheimer et par le Curateur public du Québec. Plus de soixante exposants seront également présents toute la journée et proposeront des produits et services qui ont pour but d’améliorer la qualité de vie des proches aidants et des aînés en Mauricie.



Toutes les informations relatives au Salon (programmation, ateliers, exposants, partenaires…) sont à retrouver sur le site : www.salondesaidants.ca ou sur la page Facebook : Salon des aidants et des aînés.



L’Appui Mauricie, l'organisme promoteur, peut compter, cette année encore, sur des partenaires engagés : l’Association des Personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan, le Regroupement des aidants naturels de la Mauricie, le Centre d’action bénévole de Grand-Mère, l’Association des aidants naturels du bassin de Maskinongé « mains tendres », la FADOQ de la région Mauricie et Rythme 100,1 Mauricie.



Depuis le 1er septembre, et ce, jusqu’au 13 novembre, l’Appui Mauricie propose un concours pour les proches aidants

Une nuitée au Delta Trois-Rivières incluant le petit-déjeuner ainsi qu’un laissez-passer double pour une croisière urbaine offerte par Croisières AML sont à gagner. Afin de participer, rendezvous sur la page Facebook Salon des aidants et des aînés ou remplissez les bons de participation qui sont disponibles dans différents lieux de la région. Le tirage aura lieu le 13 novembre 2017, soit à la fin de la Semaine nationale des proches aidants. Les détails et règlements du concours sont disponibles à l’adresse suivante : www.salondesaidants.ca/concours.



Le Salon des aidants et des aînés

Cette année, le Salon des aidants et des aînés fête ses trois ans. Lors de la première édition en 2015, 700 personnes s’étaient déplacées pour visiter les 45 kiosques et assister aux 6 ateliers ainsi qu’aux 3 conférences (dont celle de Jean-Marie Lapointe). Lors de la seconde édition, en 2016, 1 200 visiteurs sont venus découvrir les 60 kiosques et assister aux 6 ateliers et aux 2 conférences (dont celle de Gregory Charles).



Cet achalandage croissant prouve que les proches aidants et les aînés ont besoin de s’informer et de mieux s’outiller. Au Québec, 1,13 million de personnes sont des proches aidants et représentent ainsi 17 % de la population active : ce défi est donc une réalité quotidienne.