Concours de tarte aux pommes au profit des Petits Frères de Trois-Rivières

La Microbrasserie Le Temps d’une Pinte lance son premier Concours de tarte aux pommes le dimanche 15 octobre de 13h30 à 16h au profit des Petits Frères qui soulignent cette année leur 15ième anniversaire à Trois-Rivières. L’organisme et ses bénévoles travaillent au quotidien à briser l’isolement des personnes âgées en leur offrant un accompagnement amical.



‘’La solitude des personnes âgées plus préoccupante’’ :

Les Petits Frères de Trois-Rivières sont actuellement en campagne de sensibilisation auprès de la population mauricienne. Une série d’activité de levée de fonds sont prévues entre octobre et décembre. Bien qu’ils célèbrent leur 15ième anniversaire cette année, l’organisme se dit trop peu connu et cherche à investir davantage dans des campagnes de sensibilisation régionale et dans des projets structurants d’aide aux personnes âgées souffrant d’isolement.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1059053/solitude-aines-petits-freres-trois-rivieres



La tarte, un prétexte au rassemblement :

‘’L’inspiration vient de la tradition des concours de tartes qui est très forte en NouvelleAngleterre. Ça a quelque chose de rassembleur et pour plusieurs ça nous rappelle les recettes de nos parents, grands-parents. En ce sens, le match avec Les Petits Frères s’est fait naturellement. On souhaite avoir entre 30 et 40 inscriptions pour cette première édition et amasser 1000 $. Si la réponse est bonne, on fera de quoi de plus gros l’an prochain !’’ Alex Dorval – Communication et Marketing, Microbrasserie Le Temps d’une Pinte



Infos importantes :

Quand : Dimanche 15 octobre 2017, de 13h30 à 16h

Où : Cour arrière de la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte, 1465 Notre-Dame Centre, Trois-Rivières

Coût : 25 $ + taxes par équipe de 1 ou 2 personne (Remis aux Petits Frères).



Les inscriptions doivent se faire d’ici le 12 octobre et se font directement à la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte au 1465 Notre-Dame Centre.



Un jury composé de Chefs et amis de la microbrasserie sera en charge de déterminer les 3 gagnants de cette première édition.



Règlements et détails : http://letempsdunepinte.ca/concours-de-tarte-aux-pommes/



Dégustation ouverte au public au coût de 8 $ par adulte et 6 $ par enfant / Places limitées selon le nombre de tartes présentées (premier arrivé, premier servi). Des jus de pommes chauds, cidres des Vergers Lacroix et cafés seront disponibles pour profiter de cet après-midi d’octobre sous les chauffes-terrasses ou aux abords de notre foyer.