Les gagnants du Défi sans auto solo 2017 Mauricie/Centre-du-Québec dévoilés

Dans le cadre de la Campagne J’embarque ! Les rendez-vous de la mobilité durable, la Soirée hommage aux finalistes et aux gagnants du Défi sans auto solo Mauricie/Centre-du-Québec a permis de dévoiler hier les gagnants régionaux du Défi 2017.



Roulons VERT souhaite féliciter la Ville de Trois-Rivières, WSP Trois-Rivières et la CDEC de Trois-Rivières (Corporation de développement économique communautaire) qui ont gagné dans leur catégorie respective (grande, moyenne et petite organisation). La Ville de Trois-Rivières remporte ainsi les honneurs pour une sixième année consécutive et WSP Trois-Rivières (anciennement Génivar) pour une septième année consécutive.



« En une seule journée, à l’échelle du Québec, nous avons collectivement économisé environ 152 000 kg de GES et avons évité de parcourir en voiture solo près de 700 000 km. En Mauricie-Centre-du-Québec, c’est 44 organisations qui y ont participé, soit près de 33% de plus que l’an passé. Nous pensons que les participants du Défi sans auto solo auront pris goût aux transports durables et pourront répéter l’expérience une fois ou plusieurs fois pendant l’année. », a mentionné M. André Lavoie, directeur général de Roulons VERT. Plusieurs prix seront tirés parmi les participants des différentes organisations gagnantes, dont un vélo haut de gamme gracieusement offert par Laferté Bicycles, une activité de team building Enigma pour 10 personnes et une nuitée pour deux personnes avec petit déjeuner à l’Auberge du Lac St-Pierre.



Enfin, rappelons que la Campagne J’embarque ! Les rendez-vous de la mobilité durable qui a pris le relais de la Semaine en ville sans ma voiture, visait à faire découvrir les multiples avantages des alternatives à l’auto solo sur notre qualité de vie et celle de notre belle région.

Sur la photo:

Flavie Armand (conseillère en environnement chez WSP Trois-Rivières), André Verrette (spécialiste en développement durable pour la Ville de Trois-Rivières), André Lavoie ( directeur général chez Roulons VERT), Geneviève Boivin (directrice de la CDEC de Trois-Rivières)