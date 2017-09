C’est avec une grande fierté que la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières (RSTR) a tenu son deuxième Poste de péage volontaire le jeudi 21 septembre dernier sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. Grâce à la générosité de la population et le dynamisme d’une centaine de bénévoles dévoués, 13 769 $ ont été amassés!

Soutenus par les dynamiques équipes d’ÉNERGIE 102.3 et du 94.7 Rouge fm, les bénévoles ont pu constater la magie de la générosité qui a opéré auprès des citoyens qui ont répondu à l’appel : Soutenons la santé des femmes de la région!

La Fondation tient à remercier ses précieux partenaires : ÉNERGIE 102.3, 94.7 Rouge fm, Métro Plus Fournier, Subway, L’Authentique Pose Café, Embouteillage Coca-Cola, Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières / MRC des Chenaux, Stratégie Carrière et l’équipe du Programme d’études Imprimerie du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir. Sans compter les entreprises à proximité des points de collecte qui ont mis à la disposition des bénévoles les commodités nécessaires.

Une mention spéciale à la centaine de bénévoles qui ont non seulement permis de tenir cette activité-bénéfice, mais qui y ont mis du sien en sensibilisant la population à l’importance de l’acquisition d’équipements pour la santé féminine au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières du CIUSSS MCQ. Soulignons l’implication de certaines organisations locales telles que le Groupe Investors et Belles de nuit Belles de jour, qui ont mis leurs équipes au service de la cause. Chapeau à tous ces bénévoles pour leur implication, leur dévouement et leur bonne humeur!

Une vague rose a balayé Trois-Rivières! Nous sommes tous concernés par les soins et services de santé offerts dans notre région! Au nom des femmes devant lutter contre cet adversaire redoutable qu’est la maladie… Merci!

Pour en savoir davantage sur la Fondation RSTR ou pour faire un don, visitez le site www.fondationrstr.com ou communiquez au 819 697-3333 au poste 53582.