L’équipe d’ingénierie Stantec prête main-forte au Comité ZIP du lac Saint-Pierre

Les employés de la firme d’ingénierie Stantec à Trois-Rivières ont uni leurs forces afin de contribuer à la revitalisation du littoral au lac Saint-Pierre, en collaboration avec le Comité de la zone d’intervention prioritaire (ZIP) du lac Saint-Pierre, dans le cadre de sa cinquième édition annuelle de bénévolat Stantec dans la communauté.



Cette initiative internationale mobilise plus de 10 000 d’employés de Stantec qui s’engagent auprès d’organismes partout au Québec et au Canada, aux États-Unis, à la Barbade, au Royaume-Uni, en Australie, en Italie et aux PaysBas.



À Trois-Rivières, 30 employés de Stantec ont participé à un effort collectif de plantation d’arbustes le long du littoral du lac Saint-Pierre dans le secteur de Saint-Barthélemy. Les bénévoles ont planté 2 500 arbustes qui contribueront à créer un habitat pour 40 espèces de poissons, ainsi qu’à préserver la perchaude. Cette initiative s’inscrit dans un important effort de reboisement du lac Saint-Pierre qui vise la plantation de 4 000 arbustes dans ce secteur en 2017 aux abords du lac Saint-Pierre.



« Pour nous, cette semaine de bénévolat vise à souligner l’engagement de Stantec envers la communauté et permet à nos employés de faire une différence concrète dans leur milieu », affirme Isabelle Jodoin, vice-présidente principale – Québec chez Stantec. « Notre équipe de bénévoles est fière de participer aux efforts de mise en valeur du lac Saint-Pierre et de contribuer à protéger cet important écosystème et ses habitats riverains. »