Comment se déroule une intervention de sablage de plancher de bois franc ?

L'avantage d'un plancher de bois franc est son entretien relativement aisé, mais il demande de temps en temps une petite rénovation pour le conserver.

Un sablage dans les règles de l'art sans se ruiner

L'élégance et la beauté d'un plancher de bois franc met en valeur un intérieur, que ce soit dans une demeure ancienne ou dans un lieu qui mêle harmonieusement rustique et moderne. Grâce à un sablage de plancher à Montréal qui vous permettra de réaliser d’importantes économies vous assurerez la préservation de ce bien précieux parfois très ancien, mais toujours fonctionnel.

Vous pouvez réaliser ce travail vous-même, mais en accumulant les coûts de location du matériel approprié et du vernis adéquat est-ce finalement une si bonne opération ? Quoi qu'il en soit, voici comment se déroule la procédure.

Préparation du plancher

Le plancher de bois franc doit être parfaitement propre. Il faudra vérifier qu'aucun clou ni qu'aucune vis ne dépasse. Si des réparations s'imposent au préalable sur certaines planches, il est important d'y remédier avant le sablage.

Le sablage

Une ponceuse à plancher (ponceuse à tambour, à feuille ou à ruban) avec rétention de poussière garantira un travail propre. Un papier sablé à gros grains permet d'abord de dégrossir, c'est-à-dire d'enlever le vernis pour mettre le bois à nu.

Puis un papier à grain plus fin permettra d'obtenir le degré de finesse désiré en surface. Il faut sabler dans le sens du grain, c'est-à-dire dans le sens des planches.

Le sablage est un art et il peut s'avérer délicat de travailler le bois franc tout en lui conservant sa matière et sa tenue.

Le second nettoyage

Tous les résidus de ponçage doivent être enlevés, y compris la sciure dans les fissures.Un aspirateur va aspirer les débris qui n'ont pas été aspirés par la machine à rétention de poussières.

Cette étape doit être soigneusement réalisée, avant le polissage qui prépare la surface pour l'application du vernis (ou de la teinture).

Application du vernis à plancher

Le choix du vernis se fera en fonction de l'utilisation des lieux. Il sera ainsi plus résistant dans une maison où des enfants jouent sur le sol par exemple. Plusieurs couches seront peut-être nécessaires.

Le temps de séchage varie selon le produit, la température et l'épaisseur de l'application, ainsi que suivant la porosité du bois.

Un léger et dernier sablage à la main entre les couches donnera plus de brillance et enlèvera les poils ou la poussière qui sont restés bloqués dans le vernis. Avec un léger sablage à la main, il faut nettoyer entre chaque couche.