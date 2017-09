Bien choisir un entrepreneur général pour votre projet de maison : nos conseils

Article commandité

Vous avez un beau projet immobilier de construction ou de rénovation ? Ne vous lancez pas seul dans une opération de cette envergure, qui requiert beaucoup de temps, d’énergie, d’expertise et de réseau. Faites le choix de vous appuyer sur un entrepreneur général. Et trouver le bon en suivant ces quelques conseils.



Établir un cahier des charges précis

Avant de chercher le partenaire idéal, vous devez penser votre projet dans ses moindres détails. Plus vous serez précis sur vos objectifs, décrirez le résultat attendu ainsi que les matériaux employés, plus vous aurez de chances d’être satisfait du rendu et des coûts associés. Estimez également le budget nécessaire au projet afin d’être réaliste en fonction de vos moyens financiers.



Demander conseil à vos proches

Vous avez nécessairement autour de vous des personnes qui ont fait appel un jour à un entrepreneur général. Autant de pistes à explorer; leur retour d’expérience, leurs erreurs, leurs bonnes idées, mais aussi leurs recommandations d’un professionnel compétent vous seront d’une grande aide.

Vous pourrez voir sur pièce le résultat de travaux précédents.



Comparer les coûts

Il est habituellement conseillé de solliciter au moins trois soumissions différentes. Demandez aux entrepreneurs pressentis de détailler leur offre selon une structure que vous aurez définie. Cela vous permettra notamment de comparer ensuite facilement les offres. Exigez la description des différentes étapes du projet, les matériaux prévus, les délais annoncés; autant de leviers de négociation à l’étape suivante.

Vous ne retiendrez pas toujours le moins cher, mais plutôt le « mieux-disant », celui qui vous apportera le meilleur ratio qualité /prix.



Vérifier sa licence

Assurez-vous qu’il possède une licence d’entrepreneur de construction délivrée par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), ainsi que son numéro d'entreprise.

Vous pourrez alors vérifier qu’il est autorisé à travailler dans le domaine que vous sollicitez : plomberie, toiture, réfection totale ou construction de bien.

Ce numéro RBQ vous offre aussi la garantie d’une protection financière à hauteur de 40000$ en cas de problèmes.

Pour votre projet de maison, le bon plan est peut-être de choisir un entrepreneur général qui concentre ses activités dans le domaine de la construction résidentielle, vous êtes assurés qu’il soit expert sur ce sujet.



Faire un contrat écrit

Dans nos contrées, la poignée de main ou l’accord téléphonique n’ont pas de valeur légale. Rien ne remplace un contrat écrit, à construire avec l’entrepreneur. Ce dernier doit avoir des modèles de contrats, mais vous vous assurerez d’y trouver les clauses qui vous importent: échéancier de paiement, dates d’étapes et finale de réception du chantier, description précise des travaux, etc.



Rencontrer l’entrepreneur et découvrir ses réalisations.

Rien de mieux qu’une réunion physique pour appréhender le sérieux et le professionnalisme de votre futur partenaire. Vous jugerez très vite de ses compétences techniques, pourrez échanger sur ses projets passés et sentirez rapidement si cela peut fonctionner entre vous. La bonne entente est un facteur clé de succès dans des projets de cette complexité.

Demandez à voir ses derniers chantiers, et pas seulement sur photo. Deux ou trois références vous guideront dans votre choix.

Ne craignez pas de l’offenser avec toutes ces vérifications. Il connaît la situation concurrentielle et le risque d’amateurisme de son secteur d’activité et comprend les enjeux pour vous. Si sa réputation est bonne et ses réalisations de bonne qualité, il se prêtera volontiers au jeu.



Dans quels cas être sur vos gardes

Si l’entrepreneur choisi vous demande un gros acompte avant le début du chantier.

S’il demande à être payé en liquide uniquement.

S’il ne semble pas avoir de locaux professionnels physiques (boîte postale…).

Si l’offre vous semble imprécise, tant sur les délais que sur la description des travaux.

S’il insiste pour démarrer rapidement et vous propose dans rabais significatifs trop facilement.



Avec un peu de préparation et de prudence, vous pourrez vous lancer en toute confiance, il suffit de trouver l’entrepreneur fait pour vous, et il n’est pas loin. Bonne chance!