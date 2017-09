Les parasites les plus nuisibles qui peuvent se loger dans votre maison

Article commandité

Ils sont nombreux à apprécier la chaleur de nos foyers, la douceur de nos lits ou le confort de nos charpentes. Mais les parasites nous aiment un peu trop parfois.

Gourmande et insatiable : la fourmi charpentière

La fourmi est travailleuse et gourmande. La fourmi charpentière, elle, préfère le bois et s'attaque aux charpentes. Si vous remarquez des petits tas de sciure près des portes ou des fenêtres, il y a de fortes chances qu'ils aient été provoqués par le travail laborieux de fourmis charpentières.

Si, de plus, de longues processions se forment de l'intérieur vers l'extérieur alors plus de doute. Les fourmis charpentières creusent des galeries, et on les entend parfois se promener en tendant l'oreille.

Si elles sont utiles dans la nature, elles fragilisent les structures dans les maisons.

Un fidèle parasite : la punaise de lit

Elle aime la proximité des chauves-souris, des nids d'oiseaux, et raffole de sang humain. La punaise de lit est aussi une grande voyageuse. Resquilleuse, elle adore se glisser dans les bagages sans payer son billet d'avion.

Pour cette raison, elle infeste volontiers auberges et hôtels, chambres d'hôtes ou logements AirBnb. Tout le monde ne réagit pas de façon allergique à sa morsure, ce qui peut parfois la rendre difficilement détectable.

Les acariens : ces envahisseurs tenaces

Des chercheurs ont déterminé que 10 % du poids d'un oreiller est composé d'acariens au bout d'un an d'utilisation, un tiers de son poids au bout de deux ans. Ces petits arachnides peuvent provoquer réactions allergiques et multiplier les effets de l'asthme ou de difficultés respiratoires durant le sommeil.

Nettoyer souvent et en profondeur sa literie est plus que conseillé, car nous accumulons naturellement dans le lit peaux mortes et autres sources de nourriture pour ces minuscules parasites invisibles à l’œil nu et friands de squames.

Quelques chiffres sur les acariens :

un gramme de poussière peut contenir 2 000 acariens

une femelle pond de 20 à 80 œufs

ils sont responsables de plus de 50 % des allergies

85 % des asthmatiques sont allergiques aux acariens

Comment éviter d'être envahi ?

Pour éviter d'attirer les parasites, ne laissez pas traîner lingettes à vaisselle, éponge ou vadrouilles humides à l'intérieur. Les maringouins aussi aiment l'humidité pour pondre.

Pour un sommeil en santé, nettoyez régulièrement toute votre literie et ne laissez pas s'accumuler la poussière.