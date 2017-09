Avoir une bonne santé financière d'ici la fin de l'année : comment s'y prendre ?

Article commandité

Les vacances sont terminées et le dernier trimestre 2017 approche : il est temps de penser à votre santé financière. Notamment, avec les dépenses occasionnées par les fêtes de fin d’année, mieux vaut être prêt ! Sans compter l’année 2018 qu’il est préférable de débuter correctement. Voici donc comment avoir une bonne santé financière d'ici la fin de l'année.

Gérez vos finances personnelles

D’abord, sachez que personne ne se soucie plus de vos finances que vous-mêmes. C’est donc à vous de gérer votre argent de manière responsable et optimale.

Évidemment, cela ne vous dispense pas de demander conseil à votre banquier, pour la gestion de votre argent et le choix des différents produits financiers. Mais concrètement, vous devez rester maître de vos finances personnelles et prendre des décisions raisonnées.

Dépensez moins d’argent que vous n’en gagnez

Ensuite, même si ce point peut sembler évident, il est essentiel pour avoir une bonne santé financière d'ici la fin de l'année : vous devez impérativement dépenser moins d’argent que vous n’en gagnez. De cette façon, vous éviterez au maximum les situations de découvert et pourrez idéalement mettre de l’argent de côté, pour financer vos cadeaux de Noël, vos prochaines vacances ou même vos imprévus.

Définissez un budget

Par ailleurs, il est important d’établir un budget prévisionnel pour avoir une meilleure vue d’ensemble de votre santé financière. Pour cela, commencez par étudier vos habitudes de consommation, en analysant vos dépenses (récurrentes, occasionnelles et ponctuelles). Listez aussi vos différents revenus.

Sur cette base, vous saurez avec précision quel montant vous gagnez et dépensez chaque mois. Vous pourrez alors mieux anticiper vos futures dépenses et recettes (en comptant notamment les frais liés aux fêtes de fin d’années) et les ajuster si besoin.

Attention, lorsque vous identifiez vos dépenses, différenciez bien :

Vos besoins, qui impliquent les frais nécessaires pour vivre (logement, alimentation, hygiène, santé, habillement de base).

Vos désirs, qui sont de l’ordre du plaisir (sorties, décoration, high-tech, etc.). Si vous voulez avoir une bonne santé financière d'ici la fin de l'année, malgré un budget serré, ce sont les dépenses liées au plaisir qu’il faudra réduire en priorité.

Conclusion

Appliquez ces conseils au quotidien et vous terminerez l’année avec une bonne santé financière !