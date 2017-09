Un ménage commercial impeccable : sur quels critères se baser ?

Article commandité

Clients et personnel jugent avant toute chose la qualité d'un environnement commercial, que ce soit pour des services ou des marchandises, à sa salubrité. Pour le personnel, c'est aussi une question de santé.

L'entretien régulier

Comme le signale Entreprises Québec :

« En tant qu’employeur, vous devez prendre les mesures nécessaires pour éliminer les risques pouvant affecter la santé des travailleurs, notamment en leur offrant un lieu de travail conforme aux conditions d’hygiène et de propreté. La salubrité des lieux de travail est un des aspects couverts par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail. »

Faire par exemple appel à un spécialiste du nettoyage commercial à Montréal pour un environnement de travail propre et sécuritaire en tout temps permet d'assurer un certain niveau de qualité à vos collaborateurs.

Ceci concerne au même titre la qualité de l'air, de même que l'approvisionnement en eau potable.

Le lavage des vitres

La propreté extérieure d'un bâtiment participe de l'image du commerce. Les immeubles commerciaux sont souvent équipés d'importantes surfaces vitrées et de puits de lumière, parfois difficiles d'accès. L'effet des intempéries et de la pollution est immédiatement visible et le nettoyage de vitres ne devrait pas être négligé.

Le nettoyage des tapis

Tapis et moquettes sont des nids d’acariens et des pièges à poussière. Leur nettoyage devrait être quotidien, au moins avec un aspirateur. Un extracteur à poussière permet de les entretenir en profondeur environ deux fois par année pour un résultat optimal.

Par ailleurs, un quart des Canadiens souffrent d'allergies saisonnières. Santé Québec recensait fin 2016 plus de 300 000 habitants souffrant d'allergies régulières pour seulement 70 allergologues en service. Il faut parfois des mois d'attente pour obtenir un rendez-vous suivant les régions.

Les allergènes qui restent prisonniers des tapis et moquettes peuvent sévir dans l'environnement de travail. Ils sont transportés par les mouvements d'entrée et sortie du personnel ou par les systèmes de ventilation.

Les planchers

Les bâtiments commerciaux subissent de nombreux passages, bien plus que dans une habitation, et les planchers souffrent. L'entretien régulier et le nettoyage de planchers permettent de conserver l'état de ses structures, quelles que soient les contraintes liées au passage des chaussures, des chariots ou des divers éléments transportés au sein d'une organisation commerciale.

Les surfaces cirées et les planchers en bois demandent une attention plus particulière afin de préserver leur durée de vie. Les produits utilisés aujourd'hui sont inodores et sans dégagement nocif de composés volatils dangereux. L'entretien des planchers ne perturbe pas le travail quotidien et assure une image éclatante à l'entreprise.