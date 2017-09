Quel est le rôle d'un courtier hypothécaire ?

Article commandité

À la fois conseiller, intermédiaire et négociateur, le courtier hypothécaire peut vous aider à obtenir de meilleurs taux. C'est sa fonction principale et la première à laquelle on pense, mais pas seulement.

Résultats d'une grande enquête

Dernièrement la SCHL (Société Canadienne d'Hypothèques et de Logement) a réalisé une enquête d'ampleur inégalée au Canada auprès de récents emprunteurs. Les informations qui en ressortent sont très utiles pour aider notamment à mieux comprendre le rôle d'un courtier immobilier et pour se former une image juste de l'état du marché.

Plus de 3 000 emprunteurs hypothécaires ayant contracté un prêt immobilier ont répondu au questionnaire. Il en ressort que :

La part de marché des courtiers en prêts hypothécaires suit une tendance à la hausse auprès des emprunteurs qui renouvellent leur prêt (elle est passée de 26 % en 2016 à 35 % en 2017). Elle est demeurée stable parmi les personnes qui ont refinancé leur prêt (40 %) et les acheteurs récents (44 %). Comme les années précédentes, la part de marché des courtiers est la plus élevée chez les accédants à la propriété, à 55 %. L’obtention d’un meilleur taux ou de la meilleure affaire (58 %) et l’obtention de conseils ou de recommandations utiles (52 %) sont les principales raisons pour lesquelles les emprunteurs hypothécaires choisissent d’avoir recours à un courtier en prêts hypothécaires. La majorité des emprunteurs hypothécaires considèrent qu’il est encore important de discuter en personne avec leur conseiller en prêts hypothécaires lors de la négociation (69 %) et de la clôture (70 %) de leur prêt hypothécaire. Globalement, les emprunteurs hypothécaires étaient satisfaits du travail de leur courtier (72 %).

Le prêt hypothécaire est devenu un produit financier complexe

Quand vous découvrez les options qui s'offrent à vous avec l'assistance d'un courtier hypothécaire à Montréal vous vous apercevez que de nombreuses possibilités existent. Un prêt hypothécaire ne se limite pas à un taux et à une échéance.

Pour certaines personnes, le jargon financier, la peur de risques mal évalués ou la phobie des barèmes et autres calculs peuvent rebouter. Le rôle de conseiller du courtier hypothécaire peut alors s'avérer fort utile.

D'autre part, le courtier n'est pas le prêteur. S'il vous est tout à fait loisible de négocier vous-même votre taux auprès de l'organisme bancaire de votre choix, ce n'est pas donné à tout le monde. Certains préféreront confier cette délicate tâche de négociation au professionnel de la branche.