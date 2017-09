5 bonnes raisons de partir à l'aventure en Tanzanie

Article commandité

Toit de l’Afrique, en bordure de l’océan Indien et dominé par les neiges éternelles du Kilimandjaro, la beauté de la Tanzanie a largement été vantée par Hemingway ou Kessel, pour ne citer qu’eux. Alors, si vous en doutiez encore, voici 5 bonnes raisons de réserver votre séjour maintenant ! Il sera inoubliable.

Se ressourcer sur l’île de Zanzibar

Ile mythique, Zanzibar est à la fois si africaine et tellement orientale qu’on ne peut pas passer à côté d’elle. Vous y respirerez le parfum des épices, serez charmé par les caravansérails et ses plages de sable blond bercées par le vent sucré des alizés. Pause incontournable sur les rives de l’océan Indien, vous serez plongé dans un univers hors du temps.

Observer la grande migration

Concoctez un safari photo avec l’aide d’une agence spécialisée dans les safaris en Afrique et des circuits personnalisés. Vous ferez une incursion exceptionnelle dans le règne animal.

Si vous y allez de janvier à mars, vous verrez dans le parc de Tarangire par exemple, un magnifique refuge pour la vie sauvage, une concentration exceptionnelle d’animaux rares tels que le gérénuk, le petit koudou ou l’oryx beisa. Vous photographierez des troupeaux d’élans, de gnous par millions, d’antilopes et d’éléphants au milieu de la plus grande réserve de baobabs du monde. Sans parler du parc Serengi, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le plus ancien du pays.

Dormir sous une tente au cœur de la savane

Dormir ou plutôt écouter les bruits de la nuit, ceux des animaux qui frôlent votre tente, des oiseaux qui hululent, du cri des singes qui s’amusent ou du barrissement des éléphants ! Jamais vous n’auriez pensé à ce concert unique en son genre!

Jouer les Meryl Streep dans Out of Africa

Que diriez-vous de vous laisser guider de lodge en lodge pour y savourer des moments de détente inouïs, entre luxe et nature sauvage ? Vous admirerez depuis votre terrasse des paysages authentiques, des grands lacs aux plus hautes montagnes, des steppes folles aux savanes d’acacias odorants, sans oublier les majestueux volcans.

Découvrir une nouvelle culture

La Tanzanie est peuplée de nombreuses ethnies, 130 tribus au total, aussi pacifiques que chaleureuses dont les célèbres Massaï, descendants des pharaons de l’ancienne Égypte et les Sukumas, premier peuple Bantou d’Afrique australe !

La Tanzanie est à tout point de vue un voyage hors du commun, que vous pourrez aussi faire en famille.