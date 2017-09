Découvrir Sept-Îles en 5 adresses essentielles

Article commandité

Vous ne connaissez pas encore Sept-Îles, perle de la Côte-Nord en territoire innu ? Laissez-vous séduire et suivez le guide !

Où dormir ?

Votre point de chute sera un hôtel à Sept-Îles dans un décor chaleureux, coloré et de grande qualité . L'hôtel le plus luxueux de Sept-Îles propose un haut niveau de confort, avec de grandes chambres, à prix très doux.

Situé aux abords de la baie avec vue sur la marina, l'établissement propose salles de conférences, services de massage et un magnifique golf situé à seulement quelques minutes.

Où jouer au golf ?

Le club de golf de Sainte-Marguerite est niché entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Sainte-Marguerite, de l'autre côté de la baie, à environ 30 minutes en voiture. Ce parcours de 18 trous accueille chaque année le Classique Innu Open entre autres événements.

Le golf (à normale 72) propose jusqu'au 30 septembre divers tournois dès le tournoi d'ouverture à la mi-juin.

Que faire en été ?

Sur le chemin du golf, vous passerez devant deux lieux incontournables de Sept-Îles (ouverts uniquement l'été) : le Vieux-Poste et le musée Le Shaputuan.

Site d’interprétation historique, le Vieux-Poste de Sept-Îles présente la vie au quotidien dans un poste de traite des fourrures au XIXe siècle.

Le Shaputuan se donne pour mission de faire découvrir et apprécier la culture innue à travers ses arts et traditions.

L'été est principalement consacré aux ballades en nature, dans un environnement exceptionnel et sauvage à peine sorti de la ville. Les excursions vers l'archipel sont bien entendu privilégiées, avec possibilités de passer une nuit en campement.

Pêche, cyclotourisme, randonnées et observations de la faune, à pieds, en kayak ou en croisière, font partie des activités favorites. Vous croiserez notamment :

nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs

phoques

rorquals

baleines bleues

baleines à bosse

La meilleure période pour l'observation des baleines va généralement de septembre à octobre.

Que faire l'hiver ?

En septembre les températures commencent à chuter et les premières neiges d'octobre préparent le terrain pour les loisirs d'hiver. On peut pratiquer l'autoneige au Club Ook-Pik, la motoneige au Club Odanak de Port-Cartier et une foule d'activités dans la région récréotouristique de Gallix :

ski alpin

surf des neiges

raquettes

glissade en tube

ski de fond

motoneige

La salle de spectacles

La salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles accueille régulièrement des spectacles de qualité pour jusqu'à 844 spectateurs. La Tournée des Idoles (2) s'y arrête par exemple le 23 septembre 2017 ou encore Émile Gruff, le 30 septembre. Plus de 40 spectacles sont programmés chaque année.