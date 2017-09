109 925 $ amassés lors du 30e tournoi de golf Pro-am

Présentée par Desjardins, la 30e édition du tournoi de golf Pro-am qui avait lieu hier au Club de golf Ki-8-Eb a permis d’amasser 109 925 $ au profit de la Fondation InterVal et de la Fondation Fusée. Cette 30e édition était sous la présidence d’honneur de M. David Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins des Trois-Rivières.



Encore une fois cette année, chaque équipe était accompagnée d’un professionnel de golf qui pouvait fournir des conseils aux joueurs pour améliorer leur technique tout au long de la journée. Parmi les professionnels présents se trouvaient : Louis-Pierre Godin, Luc Boisvert, Marc-André Bergeron, Éric Laporte, Yvan Beauchemin, Gilles Bourassa et 31 autres professionnels en provenance de la province et de la région.



« Nous tenons à remercier nos précieux partenaires ainsi que tous les golfeurs et professionnels qui sont fidèles au rendez-vous année après année et ce, depuis 30 ans. C’est grâce à eux que nous pouvons amasser un montant aussi important. », a mentionné M. Jean Turcotte, président du comité organisateur du tournoi. Les partenaires majeurs de cette 30e édition sont Desjardins, Orthofab, la Fondation Fusée et M. Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières. Desjardins a d’ailleurs remis un chandail encadré et autographié de la main de P.K. Subban ayant permis d’amasser 2000 $ à l’encan crié.



Enfin, les sommes amassées par du tournoi ont permis de financier l’achat d’une voiture adaptée pour le programme de conduite automobile du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec, de soutenir l’aide financière directe aux usagers ayant un handicap et de financer l’achat du Robot Nao, en partenariat avec Desjardins et Opération Enfant Soleil. Nao est actuellement en expérimentation afin de faire partie de la salle d’évaluation, d’intervention et de stimulation au CIUSSS MCQ pour intervenir auprès des jeunes enfants ayant un handicap.