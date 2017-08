La Grande Tablée du Lac Saint-Pierre- 19e édition, déjà !

La 19e édition de la Grande Tablée du lac Saint-Pierre, sera présentée le 14 octobre prochain, sur le coup de 17h30 pour l’apéro qui aura des saveurs d’ici, évidemment ! Au menu : produits du terroir, saveur, musique, plaisir et fierté régionale!

« Notre événement a une belle maturité. L’an dernier, notre alliance avec l’APDI a été très bien reçue de la part des invités. On allie plaisir et mission sociale, chose dont nous sommes très fiers comme en 2016, un montant sera remis à l’organisme, mais au-delà du montant remis, c’est l’expérience vécue par les usagers de l’APDI qui est magnifique. De les voir interagir avec les convives, d’aider au service, de se sentir utile, on vient vraiment appuyer la mission de leur organisme » a déclaré le président de la Grande Tablée du Lac Saint-Pierre, M. Jacques Côté.

L’équipe de Paul Piché Traiteur, qui est responsable des banquets et du magnifique restaurant le Ô Réfectoire, de l’hôtel Montfort, nous revient cette année pour offrir des services à la hauteur de l’événement et celle-ci connaît la règle : des produits d’ici ! Certains collaborateurs se joignent à l’équipe, comme le Resto-bières le Thymbré qui s’occupera du potage ou encore, pour le dessert, nous compterons sur Safran Gourmand, de Saint-Grégoire. Eh oui, un dessert qui contient du safran!

« C’est notre leitmotiv, les produits d'ici sont de grande qualité. Les fromages, le pain, les légumes, les viandes, etc. proviennent de la région du Centre-du-Québec et c’est très important pour nous, la mission de notre organisme est de promouvoir le terroir centricois et de la région de Nicolet-Yamaska, particulièrement », ajoute M. Côté.

Pour le volet animation, M. Francis Dubé, de Radio-Canada Mauricie/Centre-du-Québec assurera de guider les convives à travers l’excellence des services, les producteurs invités et les allocutions qui ponctuent la soirée. Année après année, M. Dubé relève le défi avec brio et convivialité. L’artiste qui assurera la portion musicale sera dévoilé dans les prochains jours sur les réseaux sociaux, on aime les surprises !

Finalement, c’est avec joie que vous nous annonçons que Monsieur Martin Côté, de Nicolet, sera le président d’honneur de cette 19e édition. Né à Nicolet, c’est aussi à cet endroit qu’il a élevé sa famille; copropriétaire de la pharmacie Jean Coutu et de la microbrasserie la Flûte à Bec, Martin Côté ne compte les plus réalisations et le temps investi dans sa communauté. Homme de famille et d’action, il a fondé avec des partenaires, la course de l’esprit sain et il participe depuis 8 ans, au grand défi Pierre Lavoie. Pour lui, la santé de sa communauté est importante et cela va au-delà des prescriptions. Le président d’honneur nous explique en quelques mots, sa motivation à accepter l’invitation du comité : « Tous les événements qui peuvent mettre en valeur notre région, je les apprécie. Ayant participé à la Grande Tablée dans le passé, je suis honoré que l’on ait pensé à moi, d’autant plus que l’alliance avec l’APDI me rejoint particulièrement. Je n’ai pas eu à réfléchir avant d’accepter cette belle attention. »

Comme le hasard fait bien les choses, les convives de la soirée seront reçus avec une dégustation d’une bière locale provenant de la microbrasserie la Flûte à Bec, de Nicolet ! La description de chaque service sera dévoilée un à un, dans les prochains jours, sur la page Facebook de l’événement :https://www.facebook.com/events/1730413070593860/

Les billets sont en vente à Tourisme Nicolet-Yamaska, au coût de 90,00$ par personne. Vous pouvez contacter l’équipe au 819 293-6960 ou au dg@tourismenicoletyamaska.com

La Grande Tablée du lac Saint-Pierre en bref…

Voué à la promotion du terroir et de la région, cet organisme à but non lucratif organise cet événement qui accueille chaque année, des épicuriens de partout au Québec qui veulent célébrer les saveurs d’ici. Présentant exclusivement des produits du Centre-du-Québec et principalement de Nicolet-Bécancour, c’est par le savoir-faire de la table que nous développons la fierté régionale! Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Jérôme Gagnon, au 819 293-6960 ou via le dg@tourismenicoletyamaska.com.