Oserez-vous relever le défi digne d’un super-héros ?

La Section Mauricie de la Société canadienne de la sclérose en plaques présente sa 4e décalade au profit de la cause, qui aura lieu le 30 septembre prochain. Invités à défier la gravité, les « décaladeurs » procèderont à une descente verticale, face contre terre, de l’Hôtel Delta Trois-Rivières par Marriott. Expérience unique, cet événement oblige les participants à se dépasser tout en contrôlant leurs capacités physiques et mentales à l’image des personnes atteintes de la sclérose en plaques et … de super-héros.



Président d’honneur de l’événement, M. Charles-Antoine Pilotte, président de Gestion événementielle 3R, a accepté de relever ce défi des plus extraordinaire. « Les gens atteints de la sclérose en plaques sont de véritables super-héros. Vivre au quotidien avec une maladie dégénérative aussi imprévisible est un défi de tous les instants. Lorsque l’on m’a confié le rôle de président d’honneur cette année, j’ai accepté en hommage à ces super-héros du quotidien », affirme l’homme d’affaires trifluvien.



À LA RECHERCHE DE SUPER-HÉROS (décaladeurs)

Événement important de collecte de fonds, mais également significatif afin de sensibiliser la population à cette maladie chronique, les organisateurs souhaitent une participation aussi importante que l’an dernier alors que l'on comptait une trentaine de participants. « C’est une occasion unique de se dépasser et d’apporter son appui à notre cause qui soutient la recherche, le traitement et le remède de la sclérose en plaques. La Société canadienne de la sclérose en plaques travaille également à offrir un support aux personnes touchées par la SP et leur famille en leur offrant une gamme de services appropriés », mentionne le président du conseil d’administration de la Section Mauricie de la Société canadienne de la sclérose en plaques, M. Denis Baribeau.



Le défi est ouvert aux personnes de 5 ans et plus pesant de 20 à 175 kg et capables de se tenir en équilibre debout quelques secondes. Il est donc possible pour les gens à mobilité réduite de participer s’ils respectent cette dernière condition. Les frais d’inscription incluant trois descentes sont de 50 $ et la collecte minimale de fonds par participants est de 500 $ pour les personnes de 18 ans et plus. En nouveauté cette année, le défi est lancé aux adolescents de 17 ans et moins qui souhaiteraient participer à la Décalade. Le coût d’inscription est à 50 $, cependant, le montant minimal en dons à récolter est réduit à 250 $.



Être un chef de file dans la recherche sur le remède de la sclérose en plaques et permettre aux personnes aux prises avec cette maladie d’améliorer leur qualité de vie. Membre fondateur de la Fédération internationale de la sclérose en plaques



Durant la conférence de presse, monsieur Jean-François Gratton, atteint de la maladie et participant à la décalade 2016, est venu raconter son expérience. « Je peux affirmer que cette activité m’a complètement changé. Ça m’a appris à vaincre mes peurs et cela a eu un impact positif sur plusieurs aspects de ma vie. J’encourage les gens à vivre cette expérience unique. »



LE VOLET « ENTREPRISE » BONIFIÉ

Encore cette année, l’organisation invite les entreprises à inscrire leurs employés à cet événement. Deux possibilités sont offertes aux entreprises : celles qui auront amassé plus de 750 $ par participant verront leur visibilité accrue alors qu’un panneau à l’effigie de l’entreprise sera affiché sur les lieux de l’événement et une capsule Facebook vantant leurs services sera publiée sur la page de la Sclérose en plaques-Section Mauricie. Celles qui auront récolté plus de 1 500 $ par participant, en plus des éléments de visibilité précédemment mentionnés, verront s’ajouter les éléments suivants : deux décalades complètes, des capsules radiophoniques diffusées sur les ondes du 106,9 FM à la suite de l’événement, une visibilité sur les sites web de Rythme FM et 106,9 FM et une nuitée pour deux au Delta Trois-Rivières par Marriott. Le tout est d’une valeur de plus de 2 000 $.



Les personnes souhaitant vivre cette expérience hors de l’ordinaire et se mettre dans la peau d’un super-héros peuvent le faire en s’inscrivant sur la page web adrenalinesp.ca.