5 critères pour bien choisir votre prochain lave-vaisselle

Article commandité

Les aspects pratiques et économiques du lave-vaisselle ne sont plus à démontrer. Mais face à l’étendue des modèles proposés par les fabricants, il peut s’avérer complexe de faire le bon choix. Les 5 critères suivants vous aideront à bien choisir votre prochain lave-vaisselle.

La taille : choisissez-la en fonction de la composition de votre famille, mais aussi de l’espace dont vous disposez. Les modèles de 60 cm sont conçus pour 12 à 14 couverts ; ceux de 45 cm pour 9 couverts ; tandis qu’un modèle à poser, beaucoup moins haut, peut contenir de 4 à 6 couverts et permettre un véritable gain de place. La consommation d’énergie : 2 types d’étiquettes existent.

- le symbole ENERGY STAR, désignant les modèles à haute efficacité énergétique,

- l’étiquette EnerGuide qui indique la consommation d’énergie du lave-vaisselle et compare ce dernier aux autres modèles similaires. Plus le chiffre est bas, plus la consommation annuelle en kilowattheures est faible.

Lave-vaisselle à pose libre, encastrable ou intégrable ?

- Les lave-vaisselles que l’on peut installer n’importe où, dis à pose libre, sont les plus répandus. Parfois compacts, on peut les poser sur un plan de travail ou un autre appareil.

- les lave-vaisselles encastrables sont conçus pour recevoir un habillage assorti à vos meubles de cuisine. Porte fermée, les commandes sont invisibles et inaccessibles à un enfant. L’option bandeau apparent est parfois disponible, et permet de voir la durée du cycle restant.

- les appareils intégrables sont destinés généralement à des niches de 81 à 87 cm de hauteur, et nécessitent un espace suffisamment grand.

L’appareil dispose-t-il d’un système de sécurité ? Tous les lave-vaisselles sont pourvus d’un système anti débordement qui déclenche automatiquement la vidange en cas d’entrée d’eau en continu dans la machine. Certains modèles offrent un dispositif supplémentaire de flotteur au fond de la cuve pour détecter un niveau d’eau excessif, ou encore une sécurité enfant qui verrouille la porte et évite les risques de brûlures. Le niveau de bruit : les appareils les moins bruyants indiquent un niveau sonore entre 39 et 41 décibels. Sans indication, regardez l’isolation de la cuve. Plus celle-ci est isolée, plus l’appareil sera silencieux.

Faire appel à un réparateur en électroménager pour une installation sans soucis ou une réparation qui dure vous permettra, quel que soit le modèle que vous aurez choisi, d’optimiser la durée de vie de votre lave-vaisselle.