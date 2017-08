5 soins du corps incontournables pour déstresser après une longue journée

Article commandité

Chaque individu répond au stress d'une manière différente. L'hypertension artérielle, la tension musculaire, les crises de panique sont des symptômes physiques évidents du stress.

Si vous vous sentez confus, anxieux, agressifs ou en pleurs très souvent, il est temps de réévaluer vos méthodes de lutte contre le stress. Un stress prolongé coupe le corps de ses réserves d'énergie et réduit l'immunité, ce qui nous rend vulnérables à diverses maladies.

C’est pourquoi il est bon de faire ces quelques soins si vous voulez évacuer le stress.

Le modelage du cuir chevelu

Lorsqu’on fronce les sourcils, et qu’on plisse le front, on devient tendu et donc stressé ce qui remonte au niveau du crâne rapidement. Cela peut aussi donner un mal de tête et une migraine.

Ce modelage va agir de sorte que les muscles et les ligaments vont se détendre et se décontracter rapidement et éliminer les douleurs et maux de tête.

Le massage indien au bol Kansu

Le massage au bol Kansu est un soin de culture indienne, inspiré de l’Ayurveda.

Le but est l’utilisation d’un bol en métal pour détendre les muscles en passant par un modelage des pieds. Après un massage du dos, des jambes, de l’abdomen et des bras, le bol est ensuite utilisé pour des percussions de la voute plantaire.

La manucure

L’importance d’avoir de jolies mains est à l’heure actuelle une chose primordiale dans les soins et l’apparence d’une femme. Ce sujet est d’ailleurs souvent abordé dans les pages beauté des magazines féminins.

C’est pour cela qu’on entend de plus en plus parler des tendances beauté comme la manucure sous plusieurs formes et le nail art.

La gent féminine a définitivement compris l’importance d’avoir de belles mains en passant par le soin des ongles.

Si vous voulez une séance de manucure et un soin en profondeur des mains, vous pouvez en bénéficier en institut, ou en faire une à la maison.

Modelage du dos

Si vous vous sentez stressé et que vous voulez vous détendre, un massage du dos vous fera le plus grand bien.

Il s’agit d’un modelage 30 min qui vous assurera un réel bien-être. Vous vous sentirez détendu et relaxé.

Vous pourrez poursuivre par le soin qui est composé de :

Un gommage

Une pose de masque

Vapeur

Extraction de points noirs

La fish pédicure

Si votre stress se répercute sur vos pieds, c'est-à-dire que vous sentez vos pieds lourds et fatigués, vous pouvez essayer la fish thérapie ou fish pédicure.

Ce sont de petits poissons d'eau douce de 3-4 cm qui vont s’occuper de vos pieds en le nettoyant en groupe. Vous devez plonger vos pieds dans un bol rempli de poissons et laisser agir.

Après cette séance, vous vous sentirez détendu et vous aurez les pieds propres et bien roses.

Si vous êtes un(e) grand(e) stressé(e) et que les infusions de camomille ou de tilleul ne vous font rien, cette liste de soins vous servira sûrement. Après une longue journée de travail et de stress, vous pourrez donc piocher dans cette liste de soins et vous chouchouter un peu pour tout évacuer.