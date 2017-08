Le Coolsculpting, vous connaissez ?

Article commandité

Vous avez quelques kilos à perdre, mais vous ne savez pas quelle méthode choisir et laquelle est la plus adaptée à votre corps. Vous avez toutefois entendu parler de différentes manières pour perdre votre graisse disgracieuse.

Cela passe par des régimes draconiens qui vous font perdre même un os, mais vous font regagner le double peu de temps après. Il y a aussi les opérations de chirurgie esthétique, qui peuvent être efficaces, mais qui laissent parfois des séquelles et qui demandent une certaine période de convalescence.

Ici, nous allons vous faire découvrir une méthode d’élimination de graisse, tout à fait novatrice qui allie simplicité, rapidité et efficacité. Il s’agit de la méthode appelée « coolsculpting ».

Cette méthode va sculpter votre corps en gelant les graisses des zones désirées sans chirurgie ni convalescence. Voyons ensemble comment cette méthode se déroule.

Le procédé

La technologie CoolSculpting permet de fournir un refroidissement contrôlé de façon précise et efficace afin de cibler efficacement les cellules adipeuses sous la peau sans affecter la peau ou d'autres cellules. Les cellules graisseuses traitées sont cristallisées (congelées), puis meurent.

Il est donc facile d’affiner la taille et sculpter la silhouette sans chirurgie grâce au Coolsculpting.

Déroulement d’une séance de Coolsculpting

Prise de photo de quelques zones

Essai de quelques applicateurs pour trouver le plus adapté à la zone

Pose du bon applicateur par-dessus d’un coussinet de gel assez froid

Traitement d’une zone à la fois

Sensation désagréable au début

Anesthésie rapide de la zone concernée

L’appareil de Coolsculption va alors agir comme un aspirateur et gélifier complètement la zone à traiter.

Chaque zone nécessite un traitement d’une heure puis un petit bip s’échappe de l’appareil et la séance est finie.

Un massage sera fait après le passage de l’applicateur, la sensation sera désagréable.

Comment ça se passe après ?

Disparition de la douleur après trois jours

Sensation d’engourdissement

Pas d’arrêt de travail nécessaire

Aucun traitement postopératoire

Le résultat

Diminution progressive de la couche graisseuse.

Le corps continue à éliminer pendant trois mois.

Après trois mois la peau est lisse.

Réduction 20-30% de la graisse sur chaque zone traitée en règle générale.

Si vous avez quelques bourrelets et que le régime alimentaire ou le sport ne vous suffisent plus pour perdre dans des zones précises comme le ventre ou les fesses, le Coolsculpting pourrait vous convenir. D’autant plus qu’il ne nécessite aucun suivi postopératoire et qu’il ne provoque pas de douleurs.