Remise O Jeux : Soyez futé, quand vous prenez, rapporter!

Dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique, le 4 mai dernier, les Services à la communauté de la Ville de Nicolet ont été récompensés pour l’activité Plaisirs aquatiques en recevant une aide financière de 1 000 $ du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’achat d’équipement durable. Avec cette subvention, l’acquisition d’une Remise O Jeux a permis de garnir l’offre de services de jeux de plein air, par des cerfs-volants, des cerceaux, un jeu de fers, de l’équipement pour jouer au hockey de terrain, des ballons, etc. Ces jeux sont offerts gratuitement à toute la population. La Remise O Jeux est installée dans le parc Thérèse-Boisvert-Allard, près du Croque-livres.

La population est invitée à profiter de ces jeux durant les heures d’ouverture du parc public, du lundi au dimanche de 9 h à 21 h. Lors de la remise en place, le citoyen est prié d’aviser les Services à la communauté en cas d’un bris d’équipement. Soyez futé ! Quand vous prenez, rapporter respectueusement!

C’est lors du Défi Santé 5-30 qui se tenait du 30 mars au 10 mai dernier que les Services à la communauté de la Ville de Nicolet avaient organisé six activités entièrement gratuites et offertes à tous dont les Plaisirs aquatiques.