Un tout nouveau projet pour la SPA Mauricie auprès des jeunes

La SPA Mauricie et le camp de jour du Centre loisir Multi-Plus de Trois-Rivières travaillent ensemble sur un projet spécial pour inviter les enfants à la protection et à l’épanouissement des animaux en milieu de refuge. Le camp de jour propose aux enfants un volet dont l’objectif est d’engager le jeune dans la mise en action d’activités qui favorisent l’action sociale. Ce volet vise également à promouvoir des valeurs d’altruisme, d’entraide, de partage et d’implication citoyenne.



Au cours d’un atelier d’information et de sensibilisation, les enfants ont décorés des boîtes de différents formats qui seront par la suite installées dans les cages des chats hébergés à la SPA Mauricie. « C’est avec plaisir que nous collaborons avec le centre loisir Multi-Plus pour la réalisation de ce tout premier atelier de fabrication de lit pour les chats du refuge. C’est intéressant de pouvoir impliquer les jeunes dans l’amélioration du confort de nos pensionnaires » lance la responsable des communications à la SPA Mauricie, Sarah-Lise Hamel. « Nos amis félins sont adeptes des boîtes, ils adorent s’y installer pendant de longues heures afin d’observer leur environnement. En milieu de refuges, les boîtes servent de lit, de cachette réconfortante et favorisent l’acclimatation des pensionnaires » indique-t-elle. Les jeunes pourront également venir voir leur œuvre à la SPA Mauricie dans les jours suivants l’atelier.



Ateliers de sensibilisation et de prévention des morsures

Dans son objectif de sensibilisation, la SPA Mauricie par le billet du mouvement Aimanimo continue d’offrir les ateliers de sensibilisation et de prévention des morsures sous le thème ‘’Mon chien a une bulle’’ gratuitement sur les territoires desservis. À ce jour, près de 2 000 jeunes ont été rencontrés et sensibilisés au respect de l’animal.



Afin de soutenir la mission et les projets de sensibilisation de la SPA Mauricie, les citoyens sont invités à faire un don en ligne : http://www.aimanimo.ca/faire-un-don/ et à se procurer des billets pour la 3e édition du Gala bêtes de scène mettant en vedette Maxim Martin qui aura lieu le 2 novembre prochain à la salle J.-Antonio-Thompson.



Le mouvement Aimanimo

Aimanimo est un tout nouveau mouvement pour les amoureux des animaux initié par la SPA Mauricie afin de soutenir les initiatives et différents projets visant à l’amélioration du bien-être animal dans les refuges du Québec en offrant :

Des moyens concrets de financement tel qu’une plate-forme de don en ligne sécurités et l’organisation de Gala bêtes de scène ;

Un programme de sensibilisation à la prévention des morsures

Des moyens pour augmenter les adoptions en refuge.