Acheter une voiture : quelques conseils pour trouver du financement

Article commandité

Posséder un véhicule est parfois l'élément indispensable pour se remettre en selle. Comment trouver le financement s'il manque une partie de la somme ou si votre score de crédit n'est pas bon ?

Quelques exemples de besoin urgent de financement

Si vous venez d'obtenir un engagement professionnel, mais qu'un véhicule s'avère indispensable pour vous rendre à votre travail alors que vous aviez l'habitude d'utiliser le métro, vous pourriez avoir besoin de faire l'acquisition d'une auto ou d'une moto le plus rapidement possible.

Le concessionnaire du coin lance une semaine promotionnelle à ne pas manquer. Avec un petit apport supplémentaire, vous pourriez remplacer votre auto actuelle par une plus récente et plus sécuritaire, mais malheureusement vous n'avez pas cette somme pour profiter de cette aubaine.

Vous venez de déménager et le besoin de posséder un second moyen transport s'impose, par exemple, pour emmener les enfants à l'école. Mais vous êtes déjà endetté, avec un crédit hypothécaire de la maison, un crédit pour la première voiture, un crédit à la consommation et des cartes de crédit, etc.

Trouver un financement malgré un mauvais score de crédit

Il est possible d'obtenir un prêt personnel malgré votre mauvais crédit pour aider au financement d'un véhicule d'occasion, que ce soit une auto ou une moto.

Ces prêts sont accordés rapidement, mais il vous faudra les rembourser tout aussi rapidement (paiements à la semaine). L'objectif n'est pas d'accumuler des dettes, mais de permettre le petit coup de pouce qui manque pour se lancer.

En remplissant un formulaire en ligne, vous saurez très rapidement si la petite somme d'argent qui manque vous sera accordée.

Le financement à 0% : avantageux ou pas ?

Régulièrement l'industrie automobile propose des plans de financement d'achat d'auto neuve à 0% d'intérêts. Où est le piège ?

Il n'y a pas vraiment de chausse-trappe, mais si vous pouvez obtenir un meilleur financement via votre crédit hypothécaire il vaut la peine d'examiner cette option accompagnée d'autres (rabais, reprises, incitation gouvernementale, etc.).

Acheter une voiture en ligne : l'avenir ?

Acquérir une auto neuve sans bouger de chez soi est désormais possible. C'est un concessionnaire de Chambly qui s'est lancé ce défi : une première au Pays.

Il vous suffit de remplir le questionnaire en ligne et votre nouvelle acquisition, une fois le dossier accepté, vous sera livrée chez vous.

Selon une enquête de Google datant de 2016, 41% des propriétaires d'auto neuve auraient aimé pouvoir disposer de l'option d'achat en ligne.