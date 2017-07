3 astuces pour décrocher vos premiers contrats pigistes

Article commandité

Être à son compte, organiser son temps de travail à temps complet ou partiel présente bien des avantages vus de l’extérieur et fait rêver bien des pigistes. Côté employeurs, la sous-traitance est en plein essor pour des raisons financières et le marché existe bel et bien. Il y a donc un réel intérêt à devenir pigiste. Mais comment décrocher ses premiers contrats devant une concurrence de plus en plus rude ?

1) Élaborer sa propre stratégie

Vous devez vous constituer un réseau. Pour cela, plusieurs approches sont complémentaires :

Répondre à des annonces sur des sites d’emploi qui proposent des missions ponctuelles de pigiste. Pour cela, vous devez effectuer une veille quotidienne ou créer des alertes.

Utiliser votre réseau de contacts pour trouver des employeurs en direct. Si vous avez déjà travaillé dans la communication ou le marketing en tant que salarié, rien ne vous empêche de démarcher vos anciens clients, faire parler de vous par l’intermédiaire de vos fournisseurs, d’envoyer des candidatures spontanées à des entreprises dont vous soupçonnez qu’elles seront intéressées par vos compétences.

Contacter des magazines en ligne et mettez tout en œuvre pour les convaincre : soumettez-leur des idées de textes, montrer vos connaissances dans un ou plusieurs secteurs d’activités. Ce sera aussi pour vous l’occasion de prouver vos compétences dans la recherche d’informations sur les moteurs de recherche, les annuaires ainsi que votre capacité de synthèse.

2) Créer son blogue

Plusieurs moyens sont à votre disposition pour vous faire remarquer tout en vous démarquant des autres. Vous pouvez être présent sur les réseaux sociaux publics et professionnels certes, mais aussi créer votre site internet ou votre blogue.

Il vous faudra être original, créatif, montrer que vous êtes surinformé. Un gros travail vous attend, mais qui en vaut la peine. Il vous faudra optimiser votre référencement pour bénéficier d’une visibilité optimale, exploiter vos rudiments du langage web, connaître les bases indispensables du SEO et mettre en avant l’écriture spécifique attendue sur le Web.

3) Proposer ses services à des agences de communication et marketing

S'inscrire et faire sa promotion sur une agence de recrutement de talents en marketing peut réellement booster votre démarrage. Il vous suffit de créer votre profil et de vous constituer un portfolio de textes. Vous serez mis en relation via votre boîte courriel avec des employeurs potentiels dès lors que vos compétences correspondent à un mandat proposé. Vous proposerez alors votre candidature et n’aurez plus qu’à attendre la réponse de l’employeur.

Ne négligez aucune piste, décrocher un contrat ne veut pas nécessairement dire que vous aurez gagné. Il vous faudra aussi pérenniser votre nouvelle activité.