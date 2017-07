Les différents types de traitements orthodontiques pour les adultes

Article commandité

Pour les adultes, il existe différents types de traitements orthodontiques à savoir les techniques invisibles, Invisalign, l’appareillage lingual, ou encore les attaches esthétiques dites incognito.

Le choix d’Invisalign et du lingual pour un aspect plus esthétique

La technique de l’Invisalign est utilisée pour créer un plan de traitement d’orthodontie sophistiqué. En effet, les adultes prennent rendez-vous chez leur orthodontiste pour des problèmes esthétiques ou des problèmes liés à leur gencive ou tout simplement pour remplacer des dents absentes. Il est rare de trouver des patients qui souhaitent effectuer une chirurgie de la mâchoire.

Pour ce faire, les techniques linguales et Invisalign sont les plus utilisées par les spécialistes. La première est apposée en appareillage fixe et sur la partie inférieure de la mâchoire pour éviter qu’elle ne soit trop visible. Elle est par exemple employée pour corriger une malposition canine supérieure ou inférieure, pour une modification de la forme de l’arcade et l’alignement des dents.

La seconde est en revanche plus recommandée pour un appareillage amovible. C’est une technique par gouttières transparentes qui servent à modifier les malpositions et pour traiter par ingression des dents antérieures.

Pourquoi recourir à un traitement orthodontique à l’âge adulte ?

Il peut exister différentes raisons à une consultation orthodontique. Il y a les raisons esthétiques, les raisons préventives et les raisons préprothétiques. Ces traitements sont prodigués par des spécialistes afin de faire bénéficier les adultes d’un soin compatible à leur vie sociale et professionnelle.

Dans la plupart des cas, le recours au traitement Invisalign ou lingual est motivé par l’envie d’avoir des dents alignées ou éviter que les dents ne bougent de nouveau à l’âge adulte. Dans certains cas, les patients ont du mal à effecteur un traitement correct de leurs dents à cause de leurs chevauchements et de leur déchaussement. Et parfois, ces traitements sont utiles pour corriger les erreurs avant la pose d’une couronne.

La chirurgie, une possibilité pour des changements esthétiques

Et enfin, il y a aussi la chirurgie qui est pratiquée par un chirurgien maxillo-facial expérimenté. Cette intervention permet d’effectuer de grands changements esthétiques au niveau de l’étage inférieur de la face du patient. Dans certains cas, elle est indispensable avant les traitements Invisalign et lingual pour mieux aligner les dents et les rendre précises et stables.

Pour savoir lequel de ces traitements est le mieux pour vous, il est recommandé de consulter un orthodontiste spécialisé. Lui seul pourra vous conseiller.