Comment choisir le logiciel comptable qui vous convient ?

Article commandité

Un logiciel comptable permet de mieux gérer son entreprise. Il s’agit de simplifier la tenue de sa comptabilité avec des outils informatiques plus performants et plus rapides. Ce genre de dispositif devient même indispensable pour certaines structures afin de garantir une bonne gestion financière de leur entreprise. Toutefois, de par la pluralité des applications et la large gamme de dispositifs proposés par les concepteurs, il peut parfois être difficile de choisir son logiciel comptable. Ci-après quelques pistes d’idées pour vous aider à trouver celui qui vous conviendra le mieux.

Les critères à prendre en compte pour choisir son logiciel de comptabilité

Si vous faites partie des grands novices dans l’utilisation d’un logiciel comptable, la démarche la plus simple à suivre serait de lister toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin pour vos tâches quotidiennes, de sélectionner les logiciels répondant à ces critères, de les tester avant de choisir celui qui s’y rapprochera le mieux. Sinon, si vous êtes déjà accompagnés par un expert-comptable, il pourra vous conseiller l’importance de fonctionnalités de tenue de livres efficaces et vous orienter vers le matériel à acquérir.

Les différents types de fonctionnalités d’un logiciel de comptabilité

Le listing de tous vos besoins en matière de fonctionnalités en comptabilité vous permettra de gagner du temps dans le choix définitif du logiciel de gestion pour votre entreprise. Pour vous aider, il y en a certaines qui sont courantes. Posez-vous, par exemple, les questions suivantes : avez-vous une TPE ou une PME ? La taille de votre entreprise impactera sur le type de logiciel qu’il vous faudra. Nécessitez-vous un logiciel spécifique pour votre secteur d’activité ? Recherchez-vous un logiciel monoposte, multiutilisateur, en ligne, etc. ? De quoi avez-vous besoin dans les modules du logiciel : comptabilité simple, gestion de bons de commande, gestion de devis, tableau de bord, édition des comptes, facturation, envoi des liasses fiscales, gestion des immobilisations, déclaration de la TVA, etc. ? Mais aussi, posez-vous la question de la compatibilité avec votre système d’exploitation…

Le test avant l’achat définitif

Une fois ces critères rassemblés, vous pourrez enfin procéder aux tests du logiciel comptable que vous aurez sélectionné. Il est important de passer par cette étape pour vous assurer lesquels sont réellement fonctionnels selon leurs arguments de vente et lesquels ne le sont pas. Il faudra juste prioriser le logiciel qui sera à même d’éditer correctement les livres comptables obligatoires et créer le fichier informatique des écritures comptables, lequel est habituellement demandé par l’administration fiscale. Et enfin, il est aussi recommandé de retenir que les marques connues sont plus fiables pour bien choisir son logiciel comptable, notamment pour les mises à jour, l’assistance en cas de problèmes, le respect de la règlementation, etc.