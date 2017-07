Première édition du Festival Bière et Poutine de Trois-Rivières au profit de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec est fière de collaborer avec Gestion événementielle 3R pour la tenue de la première édition du Festival Bière et Poutine de Trois-Rivières. L’événement aura lieu les 22, 23 et 24 septembre 2017 au parc portuaire de Trois-Rivières. L’entrée est gratuite et les gens seront invités à offrir une contribution volontaire pour Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec.



Après deux éditions du RibFest de Trois-Rivières, Gestion événementielle 3R signera un autre rassemblement culinaire à l’occasion duquel la compétition sera au rendez-vous avec des concours tels que celui de la meilleure poutine traditionnelle, celui de la poutine la plus extrême ainsi qu’un concours de mangeur de poutine.



Entre deux dégustations de poutine, les festivaliers pourront profiter de la zone famille et de plusieurs spectacles.



À la recherche des restaurateurs

Les organisateurs sont à la recherche de restaurateurs locaux pour servir la meilleure poutine et des à-côtés (desserts, chips, pizza, etc.) ainsi quatre microbrasseries afin d’assurer le succès de l'événement. Les intéressés sont invités à communiquer avec l’équipe de Gestion événementielle 3R pour plus de détails.