C’est parti pour une saison touristique abondante dans Nicolet-Yamaska !

C’est sous le signe de l’abondance que l’industrie touristique de Nicolet-Yamaska souligne cette saison estivale 2017 ! En effet, l’équipe de Tourisme Nicolet-Yamaska est fin prête pour qu’encore une fois, notre secteur d’activités continue sa progression !

Après le succès de la 1ere édition du Sunsation Festival qui marquait le début de la saison estivale, voici ce que vous ne pouvez manquer cet été : l’exposition « Amen nous la coupe », du musée des religions du monde vous en mettra plein la vue; le hockey, véritable religion au Québec ? Du côté du musée des Abénakis, l’exposition photographique de l’artiste Samian est à couper le souffle, tout comme l’exposition « Offrande », vraiment magnifique ! Côté théâtre d’été, nous ne sommes pas en reste pour rire un bon coup, avec la pièce humoristique « Triple sec » présentée au Théâtre du Coq de Sainte-Perpétue!

Parmi les événements incontournables de l’été : le Challenge 255, du 18 au 20 août 2017, le festival du cochon qui célèbre sa 40e édition du 3 au 6 août 2017, notre rallye familial qui aura lieu le 30 septembre 2017 et la saison touristique qui se termine avec la 19e édition de la Grande Tablée du lac Saint-Pierre, le 14 octobre prochain.

Pour les passionnés de vélo, sachez que la ville de Nicolet possède maintenant deux stations de réparation de marque « biciborne », l’une des actions ciblées pour que la région soit reconnue comme étant une référence en vélo !

Finalement, en nouveauté cette année : la magnifique microbrasserie la Flûte à Bec, le pub le Houblon et des circuits vedettes pour les cyclistes que l’on peut retrouver sur notre carte touristique.

« On se considère comme une très jeune destination touristique, mais la progression à laquelle nous cheminons nous fait vraiment plaisir. Avec l’hébergement de qualité comme celui de l’hôtel Montfort, l’abondance des jolis terrains de camping comme celui de l’île du Fort ou les gîtes d’ici, le maillage entre attraits touristiques, restaurants et commerces de services se fait sentir. Nous avons maintenant voix au chapitre du développement régional et notre travail à nous, c’est de faire découvrir notre territoire aux citoyens d’ici et d’ailleurs » explique le directeur général de Tourisme Nicolet-Yamaska, Jérôme Gagnon.

À cela, s’ajoute l’ensemble des activités offertes par les attractions établies et les nombreux événements festifs; c’est une saison touristique occupée qui attend la région et c’est avec bonheur que nous vous accueillerons pour que vous passiez un bon moment chez nous, à Nicolet-Yamaska !

Pour conclure, le bureau d’information touristique de Nicolet-Yamaska participe au collectif des Incroyables comestibles Nicolet. Les citoyens et les visiteurs sont donc invités à se procurer les légumes de toutes sortes, disponibles tout au long de l’été, et ce, gratuitement !

Visitez notre site internet www.tourismenicoletyamaska.com pour tout savoir ! Lancé en 2016, celui-ci regorge d’informations sur les attraits et événements de la région. Profitez de la carte interactive pour planifier votre circuit à travers notre magnifique région; sans oublier nos comptes de médias sociaux : Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, Instagram et Pinterest !