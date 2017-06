5 activités à (re)découvrir sur la Rive Sud sans avoir besoin de venir à Montréal

article commandité

Aussi bien pour les résidents que pour les visiteurs, la Rive-Sud offre un éventail d'activités récréatives particulièrement riche, en Montérégie. De nombreuses idées d'escapades à quelques encablures de Montréal, nous en avons retenu 5.

Le meilleur déjeuner-buffet de Montérégie

N'hésitons pas à écrire mondialement connu, « Le Coureur des Bois Bistro » offre sans possible contestation le meilleur déjeuner-buffet d'Amérique, enfin de Montérégie. Cuisine fine et cave à vin exceptionnelle feront le bonheur des gourmands à Beloeil lors de cette première étape culinaire.

Encore plus de gourmandises et découvertes

À seulement une quinzaine de minutes de Fort Chambly, au pied du Mont Saint-Hilaire, la chocolaterie « La Cabosse d'Or » à Otterburn Park est un lieu d'addiction à la fève de cacao sous toutes ses formes.

Non seulement plus d'une centaine de variétés de chocolat de dégustation vous sont proposées, mais c'est aussi un musée du chocolat.

Après le réconfort, encore le réconfort

Afin de se remettre des légitimes émotions gastronomiques et chocolatées, pourquoi ne pas s'accorder un moment détente dans un spa sur la Rive Sud avec un large choix de soins et massage à la carte ?

Quoi de plus agréable que de sentir pénétrer une profonde sérénité émanant de massages variés adaptés à nos envies ?

Expériences thermiques et soins esthétiques vous attendent afin de vous redonner le tonus nécessaire pour, ensuite, (re)découvrir à pleins poumons l'étonnante nature du sud Québec.

Se perdre aux Monts Sutton

Pour un dépaysement total, peut-être aimeriez-vous exercer vos jambes dans les Monts Sutton à environ 120 km (75 mi) de Brossard et pousser jusqu'aux limites septentrionales des Montagnes Vertes. Le détour en vaut vraiment la peine, avec leurs plus de 1 000 espèces de plantes recensées jusqu'au point culminant du Sud Québec, le sommet Rond à 962m d'altitude.

C'est ici le territoire de l'orignal et du pékan, mais aussi de Clara Hughes (la marraine des monts) et encore de l'ours noir, du castor, du renard roux, du coyote, du raton laveur, du porc-épic, de la loutre de rivière et du lièvre. Entourés de sapins baumiers et d'épinettes rouges vers les hauteurs, vous pourrez vous ressourcer sur les 150 km de sentiers pédestres.

Un spectacle époustouflant

Enfin, si vous visitez la région à la mi-août, surtout ne manquez pas l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le départ de 125 montgolfières venues de partout dans le monde a lieu sur un terrain de la garnison Saint-Jean.

Le spectacle de ces frêles nacelles surmontées d'un ballon géant et multicolore est à couper le souffle !