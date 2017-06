 5 conseils pour bien s'adapter à une nouvelle prothèse auditive

article commandité

La perte auditive est un handicap facile à surmonter à l’aide d’une prothèse auditive. Des appareillages tout à fait high-tech permettent en effet d’accéder de nouveau au monde sonore. Pour faire face au rejet psychologique ressenti par certaines personnes ou réapprendre les bruits oubliés par notre cerveau, une période progressive d’adaptation est inévitable. Elle peut s’étendre sur plusieurs mois. Voici donc de précieux conseils pour vous y aider.

1) Faites-vous accompagner

Pour bénéficier d’un équipement sur-mesure, consulter une équipe d’audioprothésistes qui offrent des produits performants issus des dernières technologies est la première démarche. Elle vous accompagnera tout le temps nécessaire à votre adaptation pour:

Le réglage de la prothèse ;

Résoudre les difficultés de communication éventuellement rencontrées avec votre téléphone ou votre téléviseur ;

Effectuer des contrôles réguliers (entretien et vérification acoustique) ;

Vous conseiller.

2) Manipulez votre prothèse

Les appréhensions proviennent souvent de la manipulation de l’appareil et les questions ne manquent pas de fuser : vais-je réussir à le mettre seul ? Est-il bien positionné ? Peut-il tomber ? etc.

À force de les introduire dans votre oreille et de les retirer, vos gestes deviendront automatiques. Entraînez-vous !

Un conseil pratique : tirez légèrement le lobe de votre oreille vers le bas avec votre main libre pour ouvrir davantage le conduit auditif, votre appareil se positionnera correctement. Retirez-le délicatement.

3) Portez-le toute la journée

Plus vous le porterez, plus vite vous réapprendrez les bruits qui vous entourent. Si vous êtes fatigué, n’insistez pas. Enlevez-le et recommencez un peu plus tard, une fois reposé. N’oubliez pas de l’enlever pour la nuit.

Notez les sensations que vous éprouvez au cours du port et parlez-en à votre audioprothésiste.

4) Nettoyez-le régulièrement

Un entretien régulier augmentera sa durée de vie et votre confort.

Évitez les chocs qui pourraient l’endommager.

Éliminez toute condensation avec les produits que l’on vous a conseillés ;

Prévoyez une réserve de piles pour éviter les pannes et placez-en une dans votre poche ou votre sac en vérifiant bien la date de péremption.

5) Ne vous isolez pas

Sortez, voyez vos amis en prenant soin de les prévenir, ils seront d’autant plus attentifs. Regardez la personne qui vous parle, vous allez retrouver le goût de la communication !

Les prothèses auditives sont actuellement issues d’une très haute technologie dans le seul but d’améliorer votre quotidien. Ne vous découragez pas, ce petit appareil deviendra vite une partie intégrante de votre corps.